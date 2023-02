La ácida crítica con la que Iván Mejía salpicó a la Selección Colombia Sub 20 y Mayores

El pasado martes -31 de enero- la Selección Colombia disputó su primer duelo del hexagonal final en el Sudamericano Sub 20, dejando una dolorosa derrota ante una de las favoritas, como lo es la selección de Uruguay. La Tricolor cayó por la mínima diferencia con un gol sobre los minutos finales del defensor Facundo González.

Con esto, el combinado de Héctor Cárdenas cosechó su primera derrota en lo que va del torneo, y se ubicó en la quinta casilla del hexagonal, el cual da cuatro cupos al Mundial de esta categoría que se disputará en Indonesia.

Selección de Uruguay completó el mejor rendimiento del torneo. - Foto: Getty Images

Las críticas hacia el combinado nacional no se hicieron esperar, pues a pesar de plantar cara ante una de las llamadas a ganar el título, pecó en la desconcentración defensiva y la falta de definición en la parte de ataque, algo que le ha venido jugando malas pasadas desde la primera fase.

La Tricolor tuvo varias oportunidades para irse adelante ante Uruguay, sin embargo, jugadores como Caraballo, Zuleta, Manyoma y Cortés no estuvieron finos a la hora de llegar con peligro al arco de Rodríguez.

Colombia vs Uruguay - Sudamericano Sub 20. - Foto: Getty Images

La falta de gol se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de esta selección, que solo ha marcado cinco goles en un sinnúmero de opciones que ha tenido ante sus anteriores rivales.

Bajo este panorama, los analistas de fútbol, como Iván Mejía, han aprovechado para resaltar este problema que no solo ha salpicado a la Sub 20, sino también a la selección de Mayores, la cual no pudo estar en Qatar por una seguidilla de juegos en los que no pudo anotar un solo gol.

En su cuenta de Twitter, el reconocido periodista alertó sobre esta problemática, haciendo la comparación con lo sucedido en el camino al Mundial de Qatar 2022, en el que Colombia no clasificó.

“Sin gol no hubo Qatar y no habrá Indonesia. Sin gol no vamos a ninguna parte. Sin gol, el fútbol se reduce a toque-toque, correr y apretar los dientes. Sin gol, no hay paraíso a la vista”, escribió el analista.

Sin gol no hubo Catar y no habrá Indonesia. Sin gol no vamos a ninguna parte. Sin gol el fútbol se reduce a toque toque , correr y apretar los dientes. Sin gol no hay paraíso a la vista. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 1, 2023

En la próxima jornada, la Selección Colombia se medirá ante Paraguay, rival al que ya enfrentó en este torneo Sub 20 en la primera fase. Aquel duelo terminó con una igualdad a uno, dejando un partido lleno de emociones.

El duelo se disputará en el estadio El Campín el viernes 3 de febrero a las 8:00 p. m.

Así quedó la tabla de posiciones

Brasil - 3 puntos

Uruguay - 3 puntos

Paraguay - 1 punto

Venezuela - 1 punto

Colombia - 0 puntos

Ecuador - 0 puntos

*Cabe anotar que de este hexagonal final, cuatro selecciones avanzan al Mundial de Indonesia.

La Selección Colombia Sub-20 buscará el título en Bogotá. - Foto: FCF

Resultados y programación de la fase final del Sudamericano Sub-20

Martes 31 de enero

Paraguay 1-1 Venezuela (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Brasil 3-1 Ecuador (5:30 p. m.) - Estadio El Campín

Uruguay 1-0 Colombia (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Viernes 3 de febrero

Uruguay vs. Ecuador (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Brasil vs. Venezuela (5:30 p.m) - Estadio de Techo

Colombia vs. Paraguay (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Lunes 6 de febrero

Venezuela vs. Uruguay (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Paraguay vs. Brasil (5:30 p. m.) - Estadio El Campín

Colombia vs. Ecuador (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Jueves 9 de febrero

Ecuador vs. Venezuela (3:00 p. m.) - Estadio de Techo

Uruguay vs. Paraguay (5:30 p. m.) - Estadio de Techo

Colombia vs. Brasil (8:00 p. m.) - Estadio El Campín

Domingo 12 de febrero

Venezuela vs. Colombia - Estadio El Campín

Uruguay vs. Brasil - Estadio El Campín

Ecuador vs. Paraguay - Estadio de Techo