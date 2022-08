La Champions League, una obsesión que condena a Cristiano Ronaldo

La Champions es una obsesión para Cristiano Ronaldo, sí, incluso después de ganar cinco. Curiosamente, con el equipo que levantó su primera orejona, parece que no levantará la que puede ser la última de su carrera, pues no clasificaron a esta competencia esta temporada.

Al Manchester United, Cristiano llegó como el primer portugués en la historia de ese club, como el traspaso juvenil más caro en la historia del fútbol inglés en ese momento costando 12 millones de euros y a ser dirigido por la leyenda Sir Alex Ferguson quién además quiso asignarle el dorsal número 7 que lucía David Beckham.

De juvenil destacado a uno de los mejores del planeta fútbol. En el año 2003 solo había ganado con el Sporting de Lisboa. Sus palmarés los amplió con el equipo de Inglaterra, consiguió 8 títulos nacionales, el mundial de clubes y la Liga de Campeones siendo el goleador con 8 anotaciones, superando a su némesis Lionel Messi que marcó 6 con el Barcelona, equipo al que CR7 y sus compañeros dejaron en el camino.

Además, logró su primer balón de oro y fue elegido como el mejor jugador del mundial de Japón en 2008, nuevamente superando al crack argentino.

De ese pasado glorioso en el United no se vive eternamente y así lo está comprobando. Después de ganarlo todo en el Real Madrid y tener un paso sobresaliente por la Juventus, 13 años después regresó al balompié inglés con 21 títulos más, 4 balones de oro más, cerca de 30 distinciones individuales más, pero también con más años y con su altísimo salario como el punto que más le restaba en medio de una temporada de menos logros recolectados en Italia y de donde aseguraron se aburrió

Aunque rompió récord de ventas de camisetas en su segunda historia, hizo 18 goles en la Premier y 6 en Champions marcándole al Villareal, Atalante y Young Boys en la fase de grupos, fue eliminado con su equipo en los octavos de final del torneo más importante del mundo por un global de 2 a 1 con el Atlético de Madrid.

Desde ahí empezó a enfriarse el idilio. Cristiano no acepta que debe encarar su primera temporada sin Champions, y lejos de comportarse como el crack de experiencia que el mundo espera, se ha mostrado como un niño rebelde y pataletozo que busca forzar su salida a como dé lugar a un club que sí dispute la anhelada copa. Los medios hablan de su ausencia de la gira por Tailandia y Australia, alegando motivos personales, la negativa de jugar un partido amistoso de pretemporada contra el Atlético de Madrid y solo disputar una parte contra el Rayo Vallecano. Incluso, reportan que se ha marchado de Old Trafford antes que sus compañeros para no atender a la prensa.

El afán por un nuevo título en la Liga de Campeones lo ha llevado a querer forzar su salida del United. Sin embargo, del club no se afanan por la rescisión de contrato, pues tienen la firma del jugador hasta junio de 2023.

La disyuntiva entonces es si priorizar el buen ambiente del equipo por encima del dinero, teniendo en cuenta que del estrellato, Cristiano al parecer pasó a estrellarse con sus compañeros. Se habla de un ambiente hostil en el camerino del que nadie tiene pruebas pero las dudas se sembraron tras los resultados en la apertura de la temporada.

El portugués, máximo anotador del Manchester United con 18 dianas en la liga inglesa pasada, fue titular 37 minutos en la derrota del Brighton 2 a 1 y 90 con el Brentford, cayendo goleados 4-0. Sin embargo, cuando su técnico decidió no alinearlo desde el vamos contra el Liverpool de Luis Díaz, la victoria llegó. ¿Casualidad o causalidad?

Desde Inglaterra dicen que el respeto que se ganó en sus gloriosos años de carrera, lo está perdiendo ante la insistencia de querer irse, dispuesto incluso a sacrificar el 30 % de sus ganancias.

“Sabrán la verdad cuando me entrevisten dentro de unas semanas. Los medios de comunicación solo cuentan mentiras. Tengo una libreta de notas y en los últimos meses de 100 noticias que he apuntado solo han acertado cinco. Imaginen cómo son las cosas. Quédense con este consejo”, respondió Cristiano en una página de fans de Instagram.

Por Cristiano el Real Madrid pagó 94 millones de euros al Manchester United, la Juventus 117 millones de euros al equipo español y su regreso a Inglaterra pese a devaluarse en el mercado, costando 15 millones de euros, sigue siendo muy alto para algunos clubes que ya le han cerrado la puerta a su contratación. Se dice que el Real Madrid se negó a su regreso y que clubes como el Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y Chelsea le dieron un portazo.

El 1 de septiembre se acaba el mercado de pases y al cierre de esta edición, Cristiano Ronaldo no había logrado recalar ni siquiera en el Olympique de Marsella, Milan, Napoli o el mismo Sporting de Portugal, últimos clubes que dicen estar interesados en su servicio y a los que se iría, solo por jugar la Champions, una obsesión que hoy parece condenarlo.