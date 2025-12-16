Suscribirse

Deportes

La cifra millonaria que se ganará el equipo campeón de la Liga BetPlay

El juego de vuelta se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 11:37 p. m.
Junior vs Tolima en Barranquilla.
Junior vs Tolima en Barranquilla. | Foto: Junior vs Tolima en Barranquilla.

La final de la liga BetPlay entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla no solo definirá al mejor equipo del torneo colombiano, sino además, brindará la posibilidad de acceder a diferentes premios económicos y deportivos para el 2026.

Contexto: Inteligencia artificial dice que habrá batacazo en la final Tolima vs. Junior, de Liga BetPlay: no todo estaría dicho

De consagrarse campeón, Junior de Barranquilla logrará el cupo para la Copa Libertadores 2025. En sentido contrario, si el onceno de la costa resulta perdedor del encuentro final, deberá conformarse con un boleto para la copa sudamericana que brinda premios económicos de menor cuantía.

Por la otra orilla, Deportes Tolima tiene garantizado su cupo a la Copa Libertadores, sea en la fase de grupos si logra remontar el 3-0 que tiene en contra o en las fases previas, por ser uno de los mejores equipos de la reclasificación.

Final Junior Tolima
Mauricio González, del Tolima, intenta eludir al defensor del Junior, Jermein Peña, en la final de la Liga Betplay II-2025. | Foto: Colprensa

Más allá del impulso deportivo que representa consagrarse campeón del segundo semestre, el equipo ganador recibirá un incentivo económico adicional: tres millones de dólares por su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, suma que incluye un millón por cada encuentro que juegue como local.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los clubes sudamericanos, la Conmebol estableció un premio adicional de 500.000 mil dólares al campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay.

Contexto: Tolima vs. Junior por la final de la Liga BetPlay: horario y dónde ver el partido en vivo

Premios económicos torneo Conmebol

Actualmente, el único equipo que tiene su cupo seguro en la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026 es el Independiente Santa Fe.

La competencia inicia con un premio económico de 3 millones de dólares por clasificarse a la fase de grupos; a eso se le deben sumar los 300.000 dólares que se otorga por cada victoria y el 1.500.000 adicional por pasar a la fase de octavos de final.

En el caso de la final coroné a Junior de Barranquilla, Colombia será representado en las fases previas de la Copa Libertadores por Independiente, Medellín y Deportes Tolima, tienen asegurado su boleto para las fases previas del torneo con un premio inicial de 500.000 dólares.

Los trofeos de los torneos internacionales más importante de Sudamérica, a nivel de clubes: la Copa Libertadores y Sudamericana.
Los trofeos de los torneos internacionales más importante de Sudamérica, a nivel de clubes: la Copa Libertadores y Sudamericana. | Foto: AFP

En el caso de la Copa Sudamericana, los premios son muy diferentes. En la fase de grupos, cada encuentro ganado otorga a la institución 300.000 dólares para su bolsa de premios. Si se logra superar esta ronda se obtiene un beneficio adicional de 600.000 dólares, cifra que se va incrementando en cada paso hasta llegar a la tan ansiada final.

Actualmente por Colombia, Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, tienen garantizado el cupo al torneo continental.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander

2. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

3. AMI alerta sobre “deterioro de la libertad de prensa en Colombia”, tras informe de la CIDH

4. María Fernanda Cabal denunció las irregularidades en la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático

5. César Reyes, magistrado, le respondió a Cristina Lombana: “Se cae en el frenesí mediático para alimentar el ego”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Junior de BarranquillaDeportes TolimaLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.