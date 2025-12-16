La cifra millonaria que se ganará el equipo campeón de la Liga BetPlay

La final de la liga BetPlay entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla no solo definirá al mejor equipo del torneo colombiano, sino además, brindará la posibilidad de acceder a diferentes premios económicos y deportivos para el 2026.

De consagrarse campeón, Junior de Barranquilla logrará el cupo para la Copa Libertadores 2025. En sentido contrario, si el onceno de la costa resulta perdedor del encuentro final, deberá conformarse con un boleto para la copa sudamericana que brinda premios económicos de menor cuantía.

Por la otra orilla, Deportes Tolima tiene garantizado su cupo a la Copa Libertadores, sea en la fase de grupos si logra remontar el 3-0 que tiene en contra o en las fases previas, por ser uno de los mejores equipos de la reclasificación.

Mauricio González, del Tolima, intenta eludir al defensor del Junior, Jermein Peña, en la final de la Liga Betplay II-2025. | Foto: Colprensa

Más allá del impulso deportivo que representa consagrarse campeón del segundo semestre, el equipo ganador recibirá un incentivo económico adicional: tres millones de dólares por su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, suma que incluye un millón por cada encuentro que juegue como local.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los clubes sudamericanos, la Conmebol estableció un premio adicional de 500.000 mil dólares al campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay.

Premios económicos torneo Conmebol

Actualmente, el único equipo que tiene su cupo seguro en la fase de grupo de la Copa Libertadores 2026 es el Independiente Santa Fe.

La competencia inicia con un premio económico de 3 millones de dólares por clasificarse a la fase de grupos; a eso se le deben sumar los 300.000 dólares que se otorga por cada victoria y el 1.500.000 adicional por pasar a la fase de octavos de final.

En el caso de la final coroné a Junior de Barranquilla, Colombia será representado en las fases previas de la Copa Libertadores por Independiente, Medellín y Deportes Tolima, tienen asegurado su boleto para las fases previas del torneo con un premio inicial de 500.000 dólares.

Los trofeos de los torneos internacionales más importante de Sudamérica, a nivel de clubes: la Copa Libertadores y Sudamericana. | Foto: AFP

En el caso de la Copa Sudamericana, los premios son muy diferentes. En la fase de grupos, cada encuentro ganado otorga a la institución 300.000 dólares para su bolsa de premios. Si se logra superar esta ronda se obtiene un beneficio adicional de 600.000 dólares, cifra que se va incrementando en cada paso hasta llegar a la tan ansiada final.