La conmovedora historia del futbolista Davinson Sánchez: ahora es millonario

El jugador nacido en Caloto, Cauca, junto a varios de sus compañeros que integran la Selección Colombia, tuvieron que pasar por entornos sociales complicados debido a los conflictos armados que vivían a diario en su niñez. Sánchez encontró en el deporte la salida para alejarse de las dificultades sociales que vivía en su pueblo natal para buscar mejores condiciones de vida tanto para el cómo para su familia.

El actual jugador del Tottenham en Inglaterra contó su historia en medio de una entrevista realizada por el portal Antena 2 en donde aseguró que estuvo muy cerca de las drogas y de la delincuencia.

Davinson Sánchez, defensor colombiano solo ha disputado 13 partidos en esta temporada. - Foto: Tottenham Hotspur FC via Getty I

“Vi muchas cosas malas como las drogas y gente robando. Conozco amigos que tomaron lo que yo llamé el camino fácil y algunos de ellos están muertos o en la cárcel porque estaban involucrados en cosas malas. Pero también tengo amigos de la escuela que tomaron el camino correcto y ahora tienen buenos trabajos y son buenos padres, hermanos e hijos. Todo depende del camino que usted elija y el camino más fácil nunca fue una opción para mí.”

Davinson también contó que en muchas ocasiones no contaba con el dinero para ir a entrenar y su familia era quien lo ayudaba, “Mi padre solía llevarme y no siempre era fácil porque también tenía que llevar comida a la casa. Yo entrenaba todos los días después del colegio y luego tenía que tomar tres buses para llegar a casa, me demoraba al menos dos horas. Cuando empecé a ir a entrenar, mi padre me llevaba, pero eso significó que teníamos que comprar dos pasajes y no fue fácil para nosotros. Costaban 1.000 pesos colombianos cada uno, pero eran 2 o 3 buses por trayecto”, agregó.

Así mismo, el colombiano contó que, ”sabía que a la familia le estaba costando demasiado dinero, así que un día, cuando tenía unos 10 u 11 años, le dije a mi papá: “Mira, esto nos está quintando los ahorros, conozco las carreteras y los paraderos, así que ahora tengo la edad suficiente para viajar por mi cuenta”.

James Rodríguez, Davinson Sánchez y Yerry Mina. - Foto: Everton

El jugador inició su trayectoria profesional en las divisiones menores del América de Cali y posteriormente su debut profesional, se dio en el conjunto Atlético Nacional.

En el 2017 su vida dio un cambio drástico tras haber sido fichado por uno de los principales equipos de la Premier League, desde entonces se ha consolidado como uno de los principales referentes en la defensa del equipo dirigido por Ryan Mason en el que ha conseguido estar presentes en más de 140 partidos durante los seis años que ha estado en Inglaterra.

Soccer Football - Premier League - Newcastle United v Tottenham Hotspur - St James' Park, Newcastle, Britain - April 23, 2023 Tottenham Hotspur's Davinson Sanchez in action with Newcastle United's Joelinton Action Images via Reuters/Lee Smith - Foto: Reuters/Lee Smith

Mientras que su contribución a la Selección Colombia también ha sido significativa. Desde el año 2013 fue tenido en cuenta para el equipo Sub-17 y desde entonces fue una pieza principal para el funcionamiento del combinado nacional.

Para el 2018 y debido a su gran momento futbolístico, fue tenido en cuenta en la convocatoria para hacer parte de los jugadores seleccionados para disputar el Mundial en Rusia 2018, competencia donde estuvo presente en los cuatro partidos que disputó el equipo patrio. En la actualidad también ha sido tenido en cuenta para los partidos amistosos que ha enfrentado el equipo a cargo del técnico Néstor Lorenzo.

¿Cuánto gana Davinson Sánchez en el Tottenham?

En la actualidad, el defensa colombiano es uno de los mejores pagados entre los integrantes del Tottenham y según el portal Fichajes.com, Davinson estaría recibiendo cerca de 3.95 millones de euros al año, lo que significaría 329.000 euros cada mes, que con la tasa de cambio actual serían alrededor de $1.500.000.000 pesos colombianos.