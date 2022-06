La contundente respuesta de Miguel Borja a los rumores que lo vinculan a River Plate

El actual delantero del Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja, es claro objetivo de River Plate en este periodo de transferencias.

El colombiano es la carta principal del cuadro argentino, que busca lo más pronto el reemplazo de su joya Julián Álvarez, delantero que fue vendido al fútbol inglés y que tomará rumbo a partir de julio.

El cuerpo técnico de River “le ha hecho seguimiento” por su pasado reciente en el fútbol de Brasil y las convocatorias a la Selección Colombia. “Sabe que es un futbolista que tiene experiencia, que es de Eliminatorias y donde llega, juega y rinde”, indicó el periodista argentino Juan José Buscalia a SEMANA, sobre los factores que han despertado ese tímido interés, que por ahora no se ha traducido en ninguna negociación oficial.

Además de esta información, se ha conocido en las últimas horas que la comitiva del conjunto argentino ya se había reunido el pasado sábado con los representantes de Miguel Borja para negociar su traspaso, algo que no es concreto aún.

⚪️🔴🗣️🇨🇴 La comitiva de River coincidió en París con los agentes de Miguel Borja, radicados en Milan, horas antes del partido que el Real Madrid le ganó al Liverpool en el Stade de France. https://t.co/b4AQHqW7Vl — Diario Olé (@DiarioOle) May 30, 2022

Ante este panorama, el delantero cordobés decidió salir a aclarar los rumores en rueda de prensa, previo al duelo del fin de semana ante Millonarios, por la Liga Betplay.

Al ser consultado por el tema de River, Borja, fiel a su estilo en la cancha, gambeteó la pregunta y se mostró comprometido con Junior, equipo que no la pasa nada bien en las últimas semanas. “De eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”, aseguró el atacante.

Por lo pronto, Miguel Borja y Junior se enfocan en levantar el nivel en estos cuadrangulares finales que los tienen en la última casilla del grupo A, con una sola unidad, producto del empate logrado ante Nacional en el debut.

Esto dicen desde su entorno

Para ello, SEMANA se puso en la tarea de consultar fuentes cercanas al entorno del jugador, donde aseguraron que “aún no hay nada dicho”, y que Junior apunta por retenerlo.

Eso sí, reconocieron que “sí hay interés” por parte de River Plate, sin embargo, una oferta o reuniones entre ambas partes no ha habido.

Cabe anotar que Borja estuvo hace poco en carpeta de Boca Juniors, pero el alto costo que pedía Palmeiras por su pase acabó todas las opciones. Luego acabó cedido en Gremio, descendió a segunda división y logró acordar un millonario contrato con Junior, que lo convirtió en el jugador mejor pagado de todo el fútbol colombiano.

“River ahora está enfocado en competir, pero sí es uno de los jugadores que interesan y podrían contactar si no se dan las otras opciones. Tengo entendido que el primer apuntado es Castellanos”, terminó el periodista.

Otro de los obstáculos es que Borja tiene contrato con Junior hasta 2024, y eso implica que River tendría que pagar mínimo 3,5 millones, monto que pusieron sobre la mesa para comprar el 100 % de su pase a Palmeiras.

Borja en esta temporada acumula 9 goles en la liga colombiana, en un total de 12 partidos disputados. Además, en torneos internacionales (Copa Sudamericana), el cordobés se despachó en cinco oportunidades, siendo uno de los goleadores del certamen.

Programación fecha 3 - Cuadrangulares Liga Betplay

4 de junio

Atlético Nacional vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports+

Junior FC vs. Millonarios FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports+

5 de junio

Envigado FC vs. Independiente Medellín

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Polideportivo sur

Televisión: Win Sports+

Deportes Tolima vs. La Equidad

Hora: 7:35 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports+