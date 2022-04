Miguel Ángel Borja se despoja de señalamientos tras el fracaso de la Selección | ¿Qué dijo?

La Selección Colombia sigue generando todo tipo de repercusiones tras la triste eliminación de Catar 2022. El equipo colombiano no alcanzó el objetivo de la tercera cita mundialista consecutiva y eso ha generado que cada protagonista, desde su rol, intente hacer defensa de lo realizado. Algunos con autocrítica, otros con señalamientos y los restantes intentando animar para que el público en general sepa que con una nueva camada de jugadores se puede avecinar un proceso exitoso.

Por su parte, también hay algunos del actual proceso de los que se ha esperado mucho y, tras no haber logrado la clasificación, han sido señalados de gran manera. Uno de ellos es Miguel Ángel Borja, en el que estaban depositadas las esperanzas de gol, pero el cual solo hasta las últimas jornadas logró hacerse presente.

¡TIRÓ CON TODO👀! A Miguel Ángel Borja le preguntaron por lo ocurrido con la Selección Colombia 🇨🇴 y el delantero no se guardó nada en su respuesta: pic.twitter.com/DAdaZmVu9G — Toque Sports (@ToqueSports) April 3, 2022

Tras lo sucedido y reintegrarse a su club en Colombia, el atacante de Junior de Barranquilla hizo un análisis de lo sucedido, asegurando que la no presencia de la Tricolor era un tema grupal y no individual: “Fueron momentos difíciles. El tema de la Selección es muy importante para uno como colombiano, jugador e hincha. Pero bueno, creo que era una responsabilidad de todos, no solo de Miguel Ángel Borja, sino fue de toda una selección que tiene grandes jugadores, pero son momentos que pasan”.

Sumado a ello, el delantero colombiano expresó que desde la prensa, y específicamente desde los exjugadores que ahora se desempeñan en los medios de comunicación, hay críticas que afectan el proceso en la interna de un seleccionado que busca brindar alegrías al país: “A veces la prensa es un poco dura y trata de hacerle daño a la Selección con sus comentarios; hay algunos que fueron jugadores y se les olvida que pasaron esos malos momentos por completo porque tienen un micrófono en las manos, así que son momentos difíciles”.

Sin especificar nombres, sí es verdad que varios exjugadores, la mayoría del proceso con José Pékerman, han salido a declarar, entre ellos Faryd Mondragón. En Catar, durante el transcurso de este jueves (31 de marzo) y en el marco del sorteo de la Copa del Mundo, el golero fue consultado por TyC Sports, a los que les entregó su opinión con duras críticas hacia Reinaldo Rueda por lo ocurrido con Colombia.

En primera medida, habló desde su experiencia en los procesos cuando formó parte, y mostró su descontento por no haber logrado el objetivo en un camino que para él se dio como sencillo: “Estuvo siete partidos sin ganar. Lo hablaba antes con Javier Zanetti: si en nuestra época estabas cinco o seis partidos sin hacer un gol, te ibas al fondo con Bolivia y Venezuela. Tuve la fortuna de estar en cinco clasificatorias y nunca vi una tan fácil como esta. Me pregunto la razón por la que Colombia no está y creo que nadie en el país lo entiende, con una nómina como la que teníamos”.

Faryd Mondragón, desde Qatar: "Nadie entiende cómo Colombia no clasificó. A Rueda le quedó muy grande la selección. Tiene un gran sentido de ser humano, pero le faltó carácter y estuvo desconocido a la hora del criterio para las convocatorias. Es infame estar fuera de Qatar". pic.twitter.com/A8vsV8RuBV — TyC Sports (@TyCSports) March 31, 2022

A su vez, hizo referencia a que durante el camino a Catar 2022 se tomaron buenas decisiones, pero que la llegada de Rueda estuvo muy alejada de ser un acierto para los intereses del equipo, que desconoce el trabajo propuesto por el seleccionador nacional y calificó de “infame” la no presencia de la Tricolor en la próxima cita orbital.

“Me parece que haber salido de Queiroz, que había arrancado un proceso distinto, más moderno, fue erróneo. A Reinaldo Rueda le quedó muy grande la Selección; desafortunadamente es otro Reinaldo, no el que conocemos, sí con un gran sentido de ser humano, pero una falta de carácter y desconocido a la hora del criterio a través de las convocatorias y tomar las decisiones. Es infame estar fuera de Catar 2022″, dijo.