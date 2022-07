La curiosas multas que le impondría Steven Gerrard a sus dirigidos en Aston Villa

Uno de los máximos ídolos del fútbol inglés en los últimos años es sin duda alguna Steven Gerrard. El exmediocampista de Liverpool, luego del retiro, incursionó en la dirección técnica donde ha tenido un buen arranque de carrera que lo ha llevado a ser el entrenador del Rangers de Escocia y ahora del histórico Aston Villa de la Premier League.

Justamente, una de sus más recientes decisiones como director técnico del equipo inglés ha causado polémica entre futbolistas, hinchas y periodistas, ya que al parecer el exjugador de la selección de Inglaterra quiere tener un equipo muy disciplinado y por esto aplicará diferentes multas a sus jugadores cada vez que cometan una “infracción”.

Según se conoció, el director técnico cobrará una multa de 200 libras esterlinas por minuto, es decir $2.663.0001 pesos colombianos, a los jugadores que no lleguen a tiempo a los entrenamientos. Sin embargo, esa es solamente una de las multas de una extensa lista que se filtró y que hará que los futbolistas del Aston Villa que incumplan lleguen a pagar hasta cinco millones de pesos colombianos en una multa.

Entre las multas que más llaman la atención está la de 100 libras cada vez que un futbolista estacione mal su auto, sin importar que esto lo haga en sus días libres o lejos del club. También, decidió Gerrard, que todo jugador que discuta, por la razón que sea, con un compañero, deberá pagar 200 libras.

La lista de infracciones que no pueden cometer los jugadores incluye multa por no vestir correctamente la indumentaria del club, olvidar el GPS del entrenamiento, olvidar el pastel de cumpleaños, no usar chanclas al bañarse, dejar sucio el lugar después de comer, entre otras conductas que van a estar prohibidas desde ahora en el plantel del Aston Villa y que no se sabe qué tan bien vayan a caer entre los jugadores.

Lista completa de infracciones y multas impuestas por el entrenador:

1. Llegar tarde al entrenamiento, 500 libras.

2. Olvidar el GPS del entrenamiento, 100 libras.

3. Llegar tarde al campo de entrenamiento, 200 libras por minuto.

4. Llegar tarde a una reunión, paseo o con el entrenador en día de partido, 1.000 libras.

5. Llegar tarde para el entrenador, 200 libras por minuto.

6. Llegar tarde a una reunión, 200 libras por minuto.

7. Vestimenta incorrecta en el día de partido (polo y traje negro), 100 libras por ítem.

8. Dejar ropa en el campo de entrenamiento, 100 libras por ítem.

9. Dejar platos o vasos en la mesa del restaurante, 10 libras por ítem.

10. Mal estacionamiento (fuera o dentro del mundo del fútbol), 100 libras.

11. Llegar tarde a una aparición comercial 25,0 libras.

12. Olvidarse del pastel de cumpleaños, 50 libras por día.

13. No llevar chanclas en las duchas, 100 libras.

14. No reportarse antes de las 10 am al doctor por lesiones o enfermedad, 200 libras.

15. Llegar tarde a terapia con el fisioterapeuta, 200 libras.

16. Dejar los snus en cualquier lado, 200 libras.

17. Olvidar las medias de recuperación, 50 libras.

18. Sancionado por discutir, 200 libras.

⚠️El DT del Aston Villa, Steven Gerrard, ha dispuesto las siguientes cantidades en multas a sus jugadores para la nueva temporada. pic.twitter.com/zkzYzGbzdc — Carlos Cornejo 🇪🇨 (@carloscornejoec) July 27, 2022

Aston Villa terminó la última temporada en el puesto 14 de la tabla general de la Premier League, pero espera que la temporada 2022-2023 sea mucho mejor de la mano de uno de los entrenadores más jóvenes de la liga. Para ello, el equipo fichó definitivamente a jugadores como Phillipe Coutiñho, que estaba cedido por el Barcelona, y al también brasileño Diego Carlos, que jugó la temporada pasada en el Sevilla de España.