La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

El técnico de la Selección Escocia arremetió contra el precio de las boletas del Mundial 2026 y lanzó unas palabras que no gustan en la FIFA.

19 de diciembre de 2025, 11:09 p. m.
Steve Clarke, DT de Escocia / Luis Díaz con la Selección Colombia. Foto: Fotos: Getty Images

El técnico de la Selección Escocia, Steve Clarke, no se guardó nada y lanzó unas contundentes palabras que no gustan en la FIFA, pues el entrenador se refirió al precio de las boletas para el máximo evento del fútbol mundial y aconsejó a los habitantes del país que representa que traten de no endeudarse, no pasar el Océano Atlántico y evitar ir, debido a las elevadas tarifas que tienen los organizadores para los compromisos.

Cabe recordar que la Selección Escocia quedó instalada en el Grupo C con Brasil como cabeza, Haití y Marruecos. Sobre el papel, los escoceses jugarán el partido definitivo contra los marroquíes, teniendo en cuenta que los brasileños están llamados a arrasar en esta zona de competencia y los haitianos podrían ser un trámite. Ante la expectativa de los europeos, surge lo que sería un grave problema, según indica el entrenador Steve Clarke.

Serán partidos claves para Escocia y aumentan sus opciones para que avance de ronda incluso como mejor tercera. Mantenerse con vida significa más costos para sus hinchas, que desde ya hacen cuentas, así como muchos países del mundo, para los vuelos, hospedaje, la gestión de la visa y las entradas a cada uno de los juegos. Tras el sorteo en Washington, se ha hecho masiva la queja por los elevados precios.

Seguramente, para lo que tiene que ver con Escocia, los tres partidos resultan apetecibles para los hinchas, primero porque un milagro ante Brasil puede ser posible, se sacarán chispas con Marruecos y Haití se podría considerar como victoria fija. El furor de los escoceses sigue en aumento mientras el entrenador avisa que mejor no vayan, no se endeuden y piensen en sus familias.

La queja del DT de Escocia sobre los elevados precios del Mundial 2026

Pareciera que el DT de Escocia recurre a su sentido común y sin dudarlo mandó aviso para los escoceses que ya planean el costoso viaje a Estados Unidos. Steve Clarke fue enfático en aclarar que si no tienen los recursos para pasar el Atlántico, mejor replantear y evitar la deuda.

“Siempre es caro ir a Estados Unidos, incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones. Así que sabíamos que iba a ser un Mundial caro. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir. Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia", dijo el técnico Steve Clarke.

¿Usted va a ir al Mundial? La advertencia del DT de Escocia parece que no es solo para su país, sino para el mundo. En lo que a Colombia se refiere, los boletos ya superan los ocho millones de pesos para el duelo ante Portugal y es apenas el cuarto partido más caro del Mundial 2026.

