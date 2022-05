La demanda por abuso sexual empaña el título de Villa en Boca: nuevas posturas del club

La actualidad del colombiano Sebastián Villa en Boca Juniors es un profundo panorama entre blanco y negro. Durante el más reciente fin de semana, el talentoso extremo se ha proclamado campeón de Copa de la Liga Profesional al derrotar a Tigre en la gran final.

Entre los protagonistas de la celebración estuvieron Fran Fabra y el mencionado Villa, a quienes les tocó una gran parte del reconocimiento producto de su aporte por la banda izquierda del club, armando una sociedad que le ha dado buenos réditos al equipo xeneize. Sin embargo, a pesar de la alegría, desde hace algunas semanas hay un tema que no termina de dejar tranquilo al ex-Deportes Tolima y que ha vuelto a ser protagonistas durante los festejos del campeonato.

El colombiano es acusado en Argentina de abuso e intento de homicidio. - Foto: Getty Images

Se trata de la denuncia por presunto abuso sexual que ha tenido ya varios capítulos, siendo el más reciente uno nada favorable para el colombiano, producto de una nueva información entregada por el médico psiquiatra del Ministerio Público Fiscal que reveló “indicadores de abuso sexual durante el relato de los hechos”, sumado a un “trastorno de estrés postraumático” para la víctima de la que aún no se ha conocido su identidad.

Este domingo –22 de mayo– Villa se refirió al tema intentado hacer frente a todo lo que la denuncia ha generado y en uno de los videos en el marco de la celebración expresó: “Vamos a sacar esto adelante, Dios sabe quién soy, mi familia sabe quién soy, el grupo sabe quién soy, el club sabe quién soy...”.

Sumado a eso, complementó diciendo: “Vamos, Boca, siempre con confianza y con fe. Bendiciones, gracias por el apoyo”.

Sobre el particular, la institución de la que forma parte Villa se ha mantenido al margen y únicamente a través de un escueto comunicado hicieron referencia al tema, pero en ningún caso han mostrado interés por indagar el actuar de su jugador y si lo sucedido es verdad o no.

Jorge Bermúdez, exjugador, y actualmente parte de la interna del equipo, habló del tema durante las últimas horas así: “Las víctimas tienen derecho a manejarse debidamente, se debe dar un debido proceso a todo. En la Constitución Argentina el único que dictamina si alguien es culpable o no es un juez de la República. Estamos cansados de que las redes sociales y la gente señale como si tuviese derecho a señalar. Yo creo que todos tienen derecho a ser escuchados, tanto la víctima que hace la denuncia como nuestro jugador”.

👉 Sebastián Villa festejó y subió una historia a IG tras la final con Tigre. La médica que atendió a la denunciante no declaró.#BDA

➡En vivo por la pantalla de A24 @lajeantonio y equipo

🗣️ @salernocarlos

👉 Seguí en #BDA 📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/3Gv5JPfxzI — A24.com (@A24COM) May 23, 2022

“La institución ha estado a la altura. Ha sido muy respetuosa desde el primer instante, nosotros también lo somos. Vamos a respetar ese debido proceso de las dos víctimas y de las personas más involucradas en este tema. Pero tengan algo seguro, las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones”, complementó.

Juan Román Riquelme, vicepresidente del club también se refirió al caso: “Es un tema muy sensible. Yo el otro día hice una nota de fútbol, que es una cosa, y lo otro es diferente. Hay que separar las cosas. Odiamos el otro tema [abuso] sea quien sea, lo repudiamos, todos, vos, yo… Yo soy una persona normal y es la realidad, y cuando hablamos de fútbol hablamos de fútbol. Lo otro nos da bronca, rabia, a todos”.

“Después hay gente de legales que se ocupa, hay un juez, está la justicia, que cuando dictamine lo que pasa el club tomará las medidas que tiene que tomar […]. Nosotros no somos jueces. Claro que repudiamos todo eso que pasa. Más que eso no podemos. Cuando pasen las cosas, veremos. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces las cosas que tenés que decir. Ahora quiero llegar al club y me voy a enterar de todo”, finalizó.