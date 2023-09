La dura confesión de Cristian Barrios tras la humillante goleada de América a Nacional

América vs Nacional | Foto: DIMAYOR

Precisamente, uno de los factores más importantes fue la mentalidad y más cuando sufrió un episodio trágico en su familia. “Pocos lo saben, pero me perdí un partido contra Medellín porque sufrí la pérdida de mi hijo, que tenía dos meses. Pero, son cosas que solo Dios saben por qué pasan”, confesó.

Y agregó: “Después de eso, (Diego) Novoa, (Edwin) Cardona, (Adrián) Ramos, todo el mundo me acogió y me dijeron que iba para grandes cosas y que esas cosas por algo y me van a ayudar a ser fuerte. Creo que después de eso, sufrí una lesión, pero mi corazón y mi mente fue salir adelante a pesar de las adversidades. Estoy más fuerte después del clásico. Espero seguir dándoles muchas alegrías a esta hinchada tan bonita y darles las gracias a ellos porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible”.