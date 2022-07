La hinchada exigió y los directivos responden: Millonarios presentó un nuevo fichaje para la Liga

Jugando contra el reloj y un mal arranque de torneo, Millonarios en las últimas horas se ha movido de manera inteligente para satisfacer a sus seguidores con fichajes, un pedido que hacían los seguidores azules y que ha sido escuchado por los directivos.

Desde hace algunos días se venía escuchando el nombre de Daniel Cataño en la toldas azules, este jueves 14 de julio se convirtió en una realidad. El traspaso del exjugador de Deportes Tolima se lleva a cabo gracias al trueque de jugadores que hubo entre las dos instituciones y que dio el paso también del volante Eduardo Sosa, quien militaba en Millonarios al cuadro pijao.

“Millonarios FC informa que Daniel Cataño firmó oficialmente su contrato por un año y es nuevo jugador del equipo. ¡Bienvenido al Embajador!”, con este breve mensaje y una foto del volante con la camiseta del cuadro azul fue como Cataño recibió su bienvenida al equipo que dirige Alberto Gamero.

Millonarios FC informa que Daniel Cataño firmó oficialmente su contrato por un año y es nuevo jugador del equipo. 🔵⚪️ ¡Bienvenido al Embajador! 🙌🔝💙 pic.twitter.com/dc8vEonIXD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 14, 2022

Su ahora exclub, Deportes Tolima, también hizo la despedida respectiva y le dedicó una publicación para desearle éxitos en su carrera profesional: “¡Gracias por estos 4 años, Daniel! Muchos éxitos en esta nueva etapa, los mejores deseos”.

Tras los anuncios por redes, los embajadores mostraron a su flamante contratación en su primera práctica al servicio del equipo; con Cataño, el cuadro bogotano completa tres incorporaciones de cara al segundo semestre en el cual no ha podido sumar de a tres luego de dos salidas.

El sábado pasado empató ante el Deportivo Pasto en el Estadio El Campín y el pasado martes volvió a ceder puntos recibiendo al Atlético Bucaramanga, en una noche en la que pecó por la falta de gol que no se solucionó ni siquiera con la llegada de Luis Carlos Ruiz.

¡Daniel Cataño bienvenido al Embajador! ⚽️🔵🔝 pic.twitter.com/LcXx3xtWvq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 14, 2022

Las estadísticas dicen que el cuadro embajador realizó 23 remates, pero solo cuatro de ellos fueron a la portería defendida por Juan Camilo Chaverra, que saldría como una de las figuras de la cancha. Alberto Gamero, gran señalado por la hinchada, lamentó la falta de eficacia de su equipo, pero se dirigió con un contundente mensaje hacia las críticas de la hinchada.

“Este equipo crea, elabora, juega la mayor parte del partido en campo contrario, pero nos falta meterla”, destacó el estratega samario, confiado en que los goles llegarán de la mano del funcionamiento e individualidades como Daniel Ruiz, Macalister Silva y el delantero que firmaron procedente de Cortuluá. “Nosotros estamos tranquilos porque trajimos un goleador, Ruíz tiene 12 goles en el año. Necesitamos los complementos que vienen de atrás”, dijo.

Gamero considera que “el hincha también tiene que entender, hoy no le puedo criticar nada al equipo, hicieron todo para ganar el partido”, pero lo único que faltó fue tener más efectividad de cara al arco rival. “A la hinchada, yo como cabeza visible, entiendo que de pronto no tengan calma, pero estoy tranquilo porque veo cosas buenas. Nadie viene aquí a superarnos o pasarnos por encima”, recordó.

“Ningún hincha, nadie puede decir que Millonarios es un desastre. Somos un equipo con orden, con una idea de juego, que quiere ganar y sale a proponer, pero a veces el gol no se da”, sentenció.

“Que no hayamos hecho gol, no quiere decir que venga otro y si ese no hace gol, entonces traemos otro y otro. Los que están, vamos a confiar en Ruíz, Herazo y Valencia”, sentenció al respecto del pedido de la hinchada por otro delantero más que, de acuerdo con las palabras de Gamero, no llegará, al menos en este periodo de fichajes.