La liga árabe se ‘roba’ otro talento del fútbol europeo: “me voy por el dinero, no lo puedo negar”

Tras pasar una temporada en el Chelsea, el defensa senegalés Kalidou Koulibaly se suma a la lista de estrellas del fútbol europeo que han optado por unirse a la millonaria liga de Arabia Saudí. Siguiendo los pasos de figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté y Rubén Neves, Koulibaly ha firmado con el Al-Hilal saudí hasta la temporada 2025-2026.

Kalidou Koulibaly en el Mundial de Qatar 2022. - Foto: REUTERS

El jugador ha compartido abiertamente las razones que lo han llevado a dejar el fútbol de élite en Europa y embarcarse en una liga de menor calibre pero con un gran poder económico. “No puedo negarlo. Con este dinero podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos. También podré invertir en las actividades de mi asociación Capitaine du Coeur en Senegal. Hemos comenzado la construcción de una clínica pediátrica en el pueblo donde nacieron y se casaron mis padres. Tengo muchos proyectos para ayudar a los jóvenes”, indicó el futbolista.

Sin embargo, el dinero no ha sido la única razón para la decisión de Koulibaly de irse a Arabia. La religión también ha desempeñado un papel importante. “Soy musulmán, y estoy llegando a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca. Soy creyente, por lo que es importante para mí. Estoy en mi lugar, allí me sentiré mejor”, declaró en una entrevista al Corriere dello Sport.

Como uno de los pioneros en la Liga de Arabia, el defensa senegalés se muestra entusiasmado: “Estoy encantado de ser uno de los primeros en unirse a una liga en evolución. Espero poder ayudar a Arabia Saudita y Al-Hilal a escribir una nueva historia deportiva. Además, está este contrato muy importante”.

Koulibaly reconoce que ha sido recibido de manera excepcional desde que se hizo oficial su fichaje: “En Riad me han recibido de manera extraordinaria. El presidente me trató con un enorme respeto, pocas veces he experimentado tanta atención y disponibilidad. Quiero devolver todo ese cariño en el campo. Quiero ganar por ellos”.

Kalidou Koulibaly del Chelsea lanza una bengala fuera del campo, Londres, Gran Bretaña - 7 de marzo de 2023 - Foto: Action Images via Reuters

El final en el fútbol élite para el talentoso senegalés

Kalidou Koulibaly ha demostrado ser uno de los defensores más destacados de su generación. Con una combinación única de habilidades físicas y técnicas, así como una mentalidad incansable, Koulibaly ha dejado su marca en el deporte rey.

Nacido el 20 de junio de 1991 en Saint-Dié-des-Vosges, Francia, Koulibaly tiene raíces senegalesas. Su pasión por el fútbol se manifestó desde temprana edad, y fue en Francia donde comenzó su formación futbolística. A medida que progresaba en las categorías inferiores, su talento no pasó desapercibido, y en 2010 firmó con el FC Metz, un club de la Ligue 2 francesa. Allí, Koulibaly comenzó a forjar su camino hacia el éxito.

Después de dos temporadas exitosas en el Genk de Bélgica, Koulibaly llamó la atención de clubes más grandes de Europa. En 2014, fue fichado por el Napoli, uno de los equipos más reconocidos de la Serie A italiana. Aunque al principio hubo dudas y escepticismo sobre su adaptación al fútbol italiano, Koulibaly rápidamente silenció a sus críticos.

En el Napoli, Koulibaly se convirtió en una auténtica roca en la defensa. Su habilidad para anticipar los movimientos del adversario, su fortaleza física y su capacidad para recuperar el balón lo convirtieron en uno de los mejores defensores de la Serie A.

Kalidou Koulibaly celebrando un gol en el Mundial de Qatar 2022. - Foto: REUTERS

A nivel internacional, Koulibaly ha representado a la selección nacional de Senegal, convirtiéndose en un referente en la zaga defensiva. Su compromiso y orgullo por representar a su país se reflejan en cada partido que disputa.