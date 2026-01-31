Deportes

La millonada que ha recibido Atlético Nacional por venta de futbolistas al exterior: Top 3 a nivel mundial

Atlético Nacional escolta a una potencia de Europa y es el mejor de Colombia en cuanto a transferencias de jugadores colombianos hacia el exterior.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

31 de enero de 2026, 3:33 p. m.
Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín.
Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín. Foto: David Jaramillo / Colprensa

No se digiere todavía la venta de Juan José Arias a la MLS cuando se conoció otra transferencia y de un canterano de Atlético Nacional. Royer Caicedo, con apenas tres partidos en el fútbol colombiano, fue notificado que firmará un contrato hasta junio de 2029 con el Cercle Brugge de Bélgica, donde el club verdolaga también se quedará con parte de sus derechos deportivos.

La máquina de Nacional para vender jugadores al exterior sigue activa y no se ve por dónde se apaga. Bajo la presidencia de Sebastián Arango, en el equipo verde se le colocó más combustible a ese motor que cumple con dos objetivos: Promover nuevos talentos con visión de Selección Colombia y sacar más ganancias multimillonarias por transferencias al exterior.

Esta es una bandera de Nacional, sus directivos y dueños, además de ser un pilar clave para medir su grandeza. Con millones de televisores encendidos e hinchada por muchas regiones de Colombia y el exterior, además de su envidiable vitrina y prestigioso palmarés con 37 títulos en su historia, siendo el más ganador del FPC, se suma que el equipo verde se mantiene como la mejor cantera del país.

Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín.
Nómina campeona de Atlético Nacional previo a la final de vuelta de la Copa Colombia 2025, contra el Independiente Medellín. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Y no solamente son las ganancias de dinero, sino la presencia que coloca en la Selección Colombia con jugadores formados en su sede deportiva. David Ospina, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Marlos Moreno, Edwin Cardona, Stefan Medina, Sebastián Pérez y Víctor Hugo Aristizábal son algunos de los ejemplos. Además de otros que se terminaron de formar bajo su camiseta o tuvieron más vitrina, como Mateus Uribe, Jorman Campzuano, Daniel Muñoz, Andrés Román, Marino Hinestroza o Miguel Ángel Borja.

Nacional es segundo en prestigioso ranking gracias al talento colombiano

Según un ranking de Transfermarkt, Nacional es el segundo que más dinero ha ganado gracias al buen manejo del talento colombiano en sus canteras. Solo con futbolistas de nuestro país, el club verdolaga supera los 130 millones de euros en este Siglo y escolta al Porto de Portugal.

Porto pudo tener grandes transacciones y ganancias con jugadores colombianos gracias a la época dorada con James Rodríguez, Radamel Falcao García, Fredy Guarín y Jackson Martínez. A ellos se suma Luis Díaz, quien fue transferido al Liverpool por 40 millones de euros.

PORTO, PORTUGAL - JANUARY 23: Luis Diaz of FC Porto celebrates after scoring his team's second goal during the Liga Portugal Bwin match between FC Porto and FC Famalicao at Estadio do Dragao on January 23, 2022 in Porto, Portugal.
PORTO, PORTUGAL - JANUARY 23: Luis Diaz of FC Porto celebrates after scoring his team's second goal during the Liga Portugal Bwin match between FC Porto and FC Famalicao at Estadio do Dragao on January 23, 2022 in Porto, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso/DeFodi Images via Getty Images) Foto: Getty Images/Diogo Cardoso/DeFodi Images

Mónaco es el tercero en este ranking gracias a Falcao y James, pues con las transferencias de ambos sumo algo más de 90 millones de euros. No más con el 10 de la Selección Colombia ganó 80 millones (vendido al Real Madrid) y Falcao fue al Galatasaray turco tras un pago de algo más de 10 M€.

James habló de lo que fue su paso por el Real Madrid y se refirió a sus 'papás' en el fútbol.
James Rodríguez en Real Madrid Foto: Getty Images

El club colombiano que le sigue a Nacional en el ranking es Deportivo Cali con ganancias que superan los 57 millones de euros.

  1. Porto - 186.2 millones de euros
  2. Atlético Nacional - 131.8 millones
  3. AS Mónaco - 92.6
  4. Atlético de Madrid - 91.5
  5. Aston Villa - 80
  6. Liverpool - 70
  7. Sevilla - 59.7
  8. Deportivo Cali - 57.3
  9. Sampdoria - 51.1
  10. Udinese - 50.1
  11. Junior de Barranquilla - 48.6
  12. River Plate - 47.2
  13. Palmeiras - 46.9
  14. Ajax - 43.3
  15. Watford - 37.5

