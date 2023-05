La ‘mufa’ de la Uefa contra Real Madrid: lo dio como finalista de la Champions, pero fue goleado por Manchester City

El partido Manchester City vs. Real Madrid por la semifinal de la Champions League generó controversia incluso antes de comenzar, pero no por alguna declaración de los directores técnicos o de los jugadores, como puede llegar a pasar, sino por una publicación realizada por la Uefa en su cuenta en Twitter.

El ente rector del balompié en Europa dio como ganador del partido disputado en el Etihad Stadium al Real Madrid, aun cuando el compromiso estaba a horas de disputarse. Como era de esperarse, el trino llamó la atención de los aficionados al fútbol, pero también de la prensa en el Viejo Continente.

“Se confirman los finalistas y se prepara el escenario. ¡Responde cinco preguntas correctamente para tener la oportunidad de viajar a Estambul!”, se lee en la publicación de la Uefa que luego de unos minutos en Twitter fue eliminada. Lo llamativo es la imagen, en la que se da como finalista al Real Madrid, enfrentando al ya clasificado Inter de Milán.

La Uefa dio a como finalista de la Champions League a Real Madrid minutos antes de la semifinal ante Manchester City. - Foto: Captura de pantalla Twitter: @UEFA

A lo mejor, el community manager de la Uefa estaba preparando algunos post en caso de que el Real Madrid venciera en el partido de ida, tras un empate a un gol en el mítico estadio Santiago Bernabéu, pero cometió el error de publicar.

Indirectamente, el trino de la Uefa pudo ser tomado como una ‘mufa’ hacia el equipo dirigido por Carlo Anceloti, dado que, contrario a lo que al parecer supuso el ‘community manager’, fue eliminado por la escuadra comandada por Pep Guardiola.

El encargado de desilusionar a la hinchada del conjunto merengue fue el portugués Bernardo Silva, autor de dos de los cuatro goles con los que los ‘citizens’ avanzaron a la final, que se disputará en la capital de Turquía. El mediocampista desequilibró el marcador en los minutos 21 y 27.

Guardiola habló de su legado con Manchester City

En la previa del partido, Pep Guardiola aseguró que su “legado” en el conjunto inglés “ya es excepcional” pase lo que pase este miércoles en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid, tras el 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, y reconoció que llevará a la práctica “una idea diferente” para ser “más fluidos en ataque”.

“Mi legado ya es excepcional. Hemos estado aquí ya muchas veces, no somos tontos y sabemos lo importante que es el partido de mañana. A los jugadores les digo que lo vivan, que disfruten el momento, que somos unos afortunados. Está en nuestras manos, depende de nosotros, no hay que hacer nada excepcional, solo ser nosotros mismos. Tengo un sentimiento increíble con el equipo. Pase lo que pase, estoy agradecido al equipo por traernos hasta aquí”, declaró en rueda de prensa.

Pep Guardiola agradeció a sus jugadores el hecho de traerlo a otra semifinal de Champions. - Foto: AP

En este sentido, insistió en que lo importante ya lo han conseguido. “El legado es que se lo han pasado de put... madre durante estos años. Dentro de mucho tiempo recordarán que durante cinco o seis años hubo una generación de jugadores que hizo muchos goles, que recibió pocos y que ganó muchas cosas ganando muy bien. Que se recuerde, como un buen libro. En Europa, si no ganamos, no nos van a recordar. Pero nos lo hemos pasado muy bien. En seis años aquí me lo he pasado teta”, aseguró.

La gente dice que estamos cerca, pero yo creo que estamos lejos. Es un sueño hecho realidad estar aquí. Nadie nos garantiza que vayamos a estar aquí en el futuro, así que debemos ir a por ello”, añadió.

Bernardo Silva, protagonista en la semifinal Manchester City vs. Real Madrid. - Foto: Manchester City FC via Getty Ima

Además, el técnico catalán explicó que a los jugadores no les debe afectar la presión de los propietarios del club para ganar la orejona.

“No importa la presión de los dueños, tienen que hacerlo por ellos mismos. Simplemente, deben jugar lo mejor que puedan. No hace falta decirles lo bueno que es el Madrid, es una bestia”, señaló.