La otra faceta de Felipe Muñoz, uno de los líderes de la barra Los del Sur que generó pánico en el Atanasio

Durante la tarde del pasado domingo 16 de abril, el Atanasio Girardot, escenario deportivo que ejerce como casa de los dos equipos, Independiente Medellín y Atlético Nacional, se vio envuelto en una serie de desmanes que obligaron al cierre de sus puertas y a la cancelación del partido entre Nacional y América de Cali por Liga Betplay.

La mala relación entre la barra popular y la directiva del equipo llevaron a un caos que se vivió en la tribuna sur, obligando a otros espectadores a salir del escenario sin poder disfrutar uno de los clásicos más emblemáticos del FPC.

Miembros de la tradicional barra Los del Sur cruzaron las barreras de su tribuna e intentaron invadir el campo, ocasionando que la Policía y el Esmad tuvieran que intervenir para controlar a la multitud. Lo grave es que todo terminó en un enfrentamiento con palos, extintores y cualquier objeto contundente que los hinchas encontraban a su paso.

Momento en el que agentes del ESMAD y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

Bajo este panorama, uno de sus líderes, Felipe Muñoz, salió a dar la cara por los desmanes ocurridos en el Atanasio, admitiendo que si hubo responsabilidad en algunos miembros de la organización, pero que también la directiva del club tiene que ver.

“No nos gusta la violencia, pero no dejemos de señalar la responsabilidad de Atlético Nacional, que ha actuado con desprecio y arrogancia”, dijo en charla con la W Radio.

Momento en el que integrantes de la barra Los del Sur se enfrentan a la fuerza pública. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Bajo este panorama, en las últimas horas, el nombre de Andrés Felipe Muñoz ha hecho eco todo el país, siendo severamente criticado por algunos y defendido por otros.

¿Quién es Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los Del Sur?

Andrés Felipe Muñoz ha dejado ver otra faceta fuera de la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot. El antioqueño tiene estudios en psicología, ejercida en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su amor por la música también lo hizo destacarse y combinarla con su otra pasión, el fútbol.

Muñoz decidió incursionar en el mundo del barrismo donde paso de ser una voz más a ser uno de los más fuertes en Los del Sur. “La barra ha estado integrada por personas de todos los estratos, pero a los que estudiamos nos daban más poder, nos hacían líderes y desde esa posición nos empezamos a preguntar, ¿por qué vamos a aportar más violencia a nuestra ciudad? Ahí empezó el cambio social, estoy hablando del 2004, 2005″, dijo en su momento en charla con ‘Empelotados’.

Muñoz se ha destacado en la música dejando varios temas. Entre sus sencillos más populares se encuentran Dame alegría, compuesta para el mundial de Brasil 2014 como homenaje a la selección Colombia; ¿Qué Se Yo?; Sigo recordando; Olé, olé, olá!, entre otros.

En el ojo de la polémica

Muñoz también ha estado envuelto en polémicas por líos con su expareja sentimental. En el año 2019, el líder de la barra fue acusado de inducir a abortar sin consentimiento a la mujer.

No obstante, en 2022, Muñoz fue absuelto de este caso. Así lo anunció el juez noveno de conocimiento de Medellín tras tres años del proceso que se adelantó contra el líder de la barra Los Del Sur de Atlético Nacional y baterista de la banda Tres de Corazón por el delito de aborto inducido.

El despacho judicial aceptó la petición de la Procuraduría y la defensa de Muñoz para declararlo inocente, por lo que se consideró una falta de evidencia probatoria durante el juicio, al reseñar que no se presentó evidencia que permitiera establecer que en efecto él motivó el aborto de su entonces pareja sentimental.

“La justicia colombiana me acaba de absolver del delito por el que se me acusaba. Gracias a quienes me escribieron por su apoyo, respaldo y credibilidad: es un honor para mí contar con todos ustedes”, fue el pronunciamiento del líder del barrismo, Muñoz.