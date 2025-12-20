Deportes

La publicación de Cristiano Ronaldo con más de 90 millones de vistas que asusta a Colombia a seis meses del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo lanzó una espectacular publicación en la red social X y en algo más de 24 horas alcanzó más de 90 millones de vistas. Aviso para la Selección Colombia.

William Horacio Perilla Gamboa

20 de diciembre de 2025, 1:55 p. m.
Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal contra Hungría.
Cristiano Ronaldo en un partido de Portugal contra Hungría. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo también está en la recta final hacia el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. Tras el sorteo en Washington, Colombia quedó en el Grupo K y se citará con los portugueses en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera fecha.

Un partidazo por donde se le mire, donde los europeos esperan ratificar el favoritismo con CR7 a la cabeza, mientras que los colombianos buscan sorprender con Luis Díaz y James Rodríguez como máximas estrellas.

Apenas sacaron las balotas, muchos futboleros en el mundo hacen cuentas para no perderse el partidazo del próximo 27 de junio en Miami (6:30 pm, hora colombiana). Sobre el papel, Portugal llegaría a este juego a definir su primer lugar, así como Colombia. Por supuesto, que es un partidazo donde se espera que saquen el once ideal repleto de figuras.

Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leado, Rubén Dias, Vitinha y Nuno Mendes son algunas figuras que acompañarán a Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, donde el primer rival de peso será la Selección Colombia, tras enfrentar previamente a Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo.

El camino de Colombia: Cristiano, Uzbekistán y una duda_5
Foto: AFP

El pasado 19 de diciembre en la madrugada de Colombia, Cristiano Ronaldo hizo una espectacular publicación en la red social X que se volvió viral y le dio la vuelta al mundo. La fotografía asusta a Colombia y da muestras que CR7 está enfocado en su preparación física para no fallar en el Mundial 2026.

La foto de Cristiano Ronaldo que impresiona a Colombia: Más de 90 millones de vistas

La publicación se realizó el 19 de diciembre en la cuenta oficial de Cristiano Ronaldo a las 4:43 am de Colombia y hasta el 20 del mismo mes sobre las 8:30 am ya acumulaba un total de 91.5 millones de visualizaciones. La foto es sencillamente espectacular.

En la imagen se observa a Cristiano Ronaldo después del sauna con su excelente estado físico y la marcación de sus músculos en piernas, abdomen, pecho, cuello y brazos. En el fondo se observan algunas mancuernas y máquinas de trabajo. Impactante imagen que le dio la vuelta al mundo.

Pantallazo X: @Cristiano
Pantallazo X: @Cristiano Foto: Pantallazo X: @Cristiano

No es más que un detalle para sus fanáticos, una novedad para los especialistas y un certero aviso para la Selección Colombia, que Cristiano no pierde de vista su estado de forma en sus 40 años de edad y tiene en la mira el Mundial 2026.

El duelo con Colombia le resulta clave, pues seguramente marcará el camino de los portugueses en las instancias finales dependiendo del resultado. Más que nunca, el trabajo defensivo será prioridad para Lorenzo a seis meses de la Copa Mundo.

Noticias Destacadas