Son como hermanos. Luis Díaz y James Rodríguez conforman una de las mejores duplas de Sudamérica que cada vez colocan el favoritismo y la presión para el Mundial 2026. Las expectativas son altas, mucho más al revisar y ver que la Selección Colombia vuelve a una Copa Mundo tras ocho años de ausencia.

El cariño va más allá, desde aquellas épocas cuando Luis Díaz era sparring de la Selección Colombia y James Rodríguez estaba muy consolidado en el fútbol internacional. Aquel Lucho que veía al capitán como ídolo, hoy es su socio clave en la cancha y prometen muchas emociones en el Mundial 2026.

Nuevamente, se volvieron a encontrar en una doble fecha de amistosos de la Selección Colombia. En noviembre, la ‘Tricolor’ se vio con Nueva Zelanda en Fort Lauderdale y luego midió el nivel con Australia en Nueva York. El resultado no puede ser más positivo desde el marcador final, que aumenta la racha del técnico Néstor Lorenzo a nueve partidos sin perder y fortalece la dupla de James con Luis Díaz en la recta final hacia la Copa Mundo.

James Rodríguez celebra con Luis Díaz. | Foto: Getty Images

Son los máximos embajadores de la Selección Colombia en el plano internacional actualmente. Uno construyó un gran legado en Europa, con registros históricos y vistiendo camisetas como la del Real Madrid. Otro, toca el cielo de la élite europea tras pasar por el Liverpool y ahora ser la estrella del Bayern Múnich de Alemania. Con la camiseta amarilla es a otro precio y están mentalizados en no bajar la guardia ante la expectativa de todo un país y continente.

La publicación de Luis Díaz que demuestra su amor por James Rodríguez

James, en la red social Instagram, posteó una foto donde sale abrazado con Luis Díaz tras finalizar el amistoso con Australia donde Colombia cerró con un 3-0 a su favor en el Citi Field de Nueva York. El capitán ‘Tricolor’ fue a su dispositivo móvil y colgó la imagen que desató las reacciones de sus fanáticos.

Como respuesta, Lucho Díaz replicó el estado de James Rodríguez en sus historias de Instagram y agregó dos emojis que exponen el cariño y respeto que Luis siente por el futbolista cucuteño. Los íconos puestos son más que suficientes para determinar el sentimiento del alumno al maestro.

Luis Díaz y James Rodríguez se tomaron una foto antes de despedirse tras estar juntos en Selección Colombia | Foto: Captura Instagram (jamesrodriguez10)