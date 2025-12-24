Deportes

La tabla de los grupos E y F en la Copa Africana de Naciones: Argelia y Costa de Marfil dan golpe

Los últimos cuatro partidos de la primera fecha tuvieron un ganador.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
24 de diciembre de 2025, 11:30 p. m.
Argelia vs. Sudán por la Copa Africana de Naciones.
Argelia vs. Sudán por la Copa Africana de Naciones. Foto: Getty Images

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, se terminó la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Africana de Naciones. Se disputaron cuatro partidos, dos por el grupo E y dos por el grupo F.

Los resultados de este miércoles, en el que todos tuvieron un ganador, fueron los siguientes:

  • Burkina Faso 2 - 1 Guinea Ecuatorial (Grupo E)
  • Argelia 3 - 0 Sudán (Grupo E)
  • Costa de Marfil 1 - Mozambique (Grupo F)
  • Camerún 1 - 0 Gabón (Grupo F)

Así las cosas, la tabla de posiciones en la Copa Africana de Naciones, en los grupos E y F, ya empieza a tomar tendencia de cara a la segunda jornada.

Tabla de posiciones en el grupo E de la Copa Africana de Naciones

  1. Argelia | 1 PJ | +3 DG | 3 PTS
  2. Burkina Faso | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS
  3. Guinea Ecuatorial | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS
  4. Sudán | 1 PJ | -3 DG | 0 PTS

Argelia pisa fuerte y quiere usar la diferencia de gol a su favor: el 3-0 en la primera fecha le permite ser líder y superar por este ítem a Burkina Faso, que también venció en el debut pero por menos anotaciones.

Deportes

Si América de Cali no lo concreta, Junior se lo quitaría para Copa Libertadores: refuerzo categórico

Deportes

La reacción de la prensa argentina a Marino Hinestroza, la historia en IG y su fichaje casi cerrado con Boca Juniors

Deportes

Destapan giro en el tema Marino Hinestroza y Boca Juniors: la millonada que habría rechazado Atlético Nacional

Deportes

Millonarios no traería a Daniel Valencia, pero iría por delantero de U de Chile: vale 1.2 millones de euros

Deportes

Independiente Santa Fe confirmó el fichaje desde el exterior para la Libertadores: su DT dio el nombre

Deportes

Marino Hinestroza no aguantó más y publicó la decisión final: confirmado su nuevo equipo

Deportes

El pasegol magistral de Cristiano Ronaldo al que Colombia le teme en el Mundial 2026: lo tiró y es viral

Deportes

Posiciones en la Copa África tras el debut de Nigeria y Túnez: los favoritos no ceden y ven de cerca los octavos

Deportes

RD Congo debutó con paso firme en la Copa Africana: así le fue al posible rival de Colombia

Deportes

Mohamed Salah salva a Egipto del desastre en la Copa África: goles y resumen del juego ante Zimbabue

Próximos partidos del grupo E en la Copa Africana de Naciones

  • 28 de diciembre de 2025: Guinea Ecuatorial vs. Sudán
  • 28 de diciembre de 2025: Argelia vs. Burkina Faso

Tabla de posiciones en el grupo F de la Copa Africana de Naciones

  1. Camerún | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS
  2. Costa de Marfil | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS
  3. Gabón | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS
  4. Mozambique | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS

A diferencia de la zona E, aquí sí hay una paridad marcada. Camerún y Costa de Marfil son líderes, ambos, con tres unidades y +1 en diferencia de gol. Gabón y Mozambique arrancan con panorama adverso.

Próximos partidos del grupo F en la Copa Africana de Naciones

  • 28 de diciembre de 2025: Costa de Marfil vs. Camerún
  • 28 de diciembre de 2025: Gabón vs. Mozambique

Mas de Deportes

Argelia vs. Sudán por la Copa Africana de Naciones.

La tabla de los grupos E y F en la Copa Africana de Naciones: Argelia y Costa de Marfil dan golpe

¿Del América de Cali al Junior de Barranquilla? El titular de la mecha que podría llegar al tiburón.

Si América de Cali no lo concreta, Junior se lo quitaría para Copa Libertadores: refuerzo categórico

BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Marino Hinestroza of Colombia prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La reacción de la prensa argentina a Marino Hinestroza, la historia en IG y su fichaje casi cerrado con Boca Juniors

¿Se cae lo de Marino Hinestroza a Boca Juniors? Dan detalles de la supuesta oferta rechazada por Atlético Nacional.

Destapan giro en el tema Marino Hinestroza y Boca Juniors: la millonada que habría rechazado Atlético Nacional

¿Millonarios va por un delantero de la U de Chile? Esto se sabe.

Millonarios no traería a Daniel Valencia, pero iría por delantero de U de Chile: vale 1.2 millones de euros

Hugo Rodallega tendrá nuevo ayudante al ataque en Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó el fichaje desde el exterior para la Libertadores: su DT dio el nombre

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional.

Marino Hinestroza no aguantó más y publicó la decisión final: confirmado su nuevo equipo

Cristiano Ronaldo sigue tirando talento antes de medirse con Portugal vs. Colombia.

El pasegol magistral de Cristiano Ronaldo al que Colombia le teme en el Mundial 2026: lo tiró y es viral

Luis Fernando Muriel es declarado hincha del Junior de Barranquilla.

Destapan lo único que falta para que Luis Muriel llegue al Junior de Barranquilla; está cerca

Fernando Gaviria estuvo hasta finales de 2025 en el Movistar Team

Acusación a Fernando Gaviria le mancha su carrera: queja grave que retumba hasta Colombia

Noticias Destacadas