La tabla de los grupos E y F en la Copa Africana de Naciones: Argelia y Costa de Marfil dan golpe

Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, se terminó la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Africana de Naciones. Se disputaron cuatro partidos, dos por el grupo E y dos por el grupo F.

Los resultados de este miércoles, en el que todos tuvieron un ganador, fueron los siguientes:

Burkina Faso 2 - 1 Guinea Ecuatorial (Grupo E)

Argelia 3 - 0 Sudán (Grupo E)

Costa de Marfil 1 - Mozambique (Grupo F)

Camerún 1 - 0 Gabón (Grupo F)

Así las cosas, la tabla de posiciones en la Copa Africana de Naciones, en los grupos E y F, ya empieza a tomar tendencia de cara a la segunda jornada.

Tabla de posiciones en el grupo E de la Copa Africana de Naciones

Argelia | 1 PJ | +3 DG | 3 PTS Burkina Faso | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS Guinea Ecuatorial | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS Sudán | 1 PJ | -3 DG | 0 PTS

Argelia pisa fuerte y quiere usar la diferencia de gol a su favor: el 3-0 en la primera fecha le permite ser líder y superar por este ítem a Burkina Faso, que también venció en el debut pero por menos anotaciones.

Próximos partidos del grupo E en la Copa Africana de Naciones

28 de diciembre de 2025: Guinea Ecuatorial vs. Sudán

28 de diciembre de 2025: Argelia vs. Burkina Faso

Tabla de posiciones en el grupo F de la Copa Africana de Naciones

Camerún | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS Costa de Marfil | 1 PJ | +1 DG | 3 PTS Gabón | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS Mozambique | 1 PJ | -1 DG | 0 PTS

A diferencia de la zona E, aquí sí hay una paridad marcada. Camerún y Costa de Marfil son líderes, ambos, con tres unidades y +1 en diferencia de gol. Gabón y Mozambique arrancan con panorama adverso.

Próximos partidos del grupo F en la Copa Africana de Naciones

28 de diciembre de 2025: Costa de Marfil vs. Camerún

28 de diciembre de 2025: Gabón vs. Mozambique