Suscribirse

Deportes

La tabla de posiciones de la Premier League: liderato del Arsenal, tiembla y City celebra

La competencia entra en uno de los meses más importantes para los aspirantes al título.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
3 de diciembre de 2025, 12:16 a. m.
El centrocampista inglés del Arsenal, Bukayo Saka (izq.), y el defensa italiano del Arsenal, Riccardo Calafiorim (centro), celebran tras el partido de la Premier League entre el Arsenal y el Tottenham Hotspur en el Emirates Stadium de Londres el 23 de noviembre de 2025. El Arsenal ganó 4-1. (Foto de Ben STANSALL / AFP)
Arsenal lidera la competencia | Foto: AFP

Manchester City se acercó este martes a dos puntos del líder Arsenal tras vencer 5-4 en su visita al Fulham durante la 14ª jornada de Premier League, en la que Erling Haaland alcanzó los 100 goles en el campeonato inglés.

Luego de haber establecido esa cifra en únicamente 111 partidos ligueros con los Citizens, el noruego de 25 años se convirtió en el jugador más rápido en llegar a las tres cifras, batiendo el récord precedente que estaba en manos de la leyenda de la Premier League Alan Shearer. El exjugador de Newcastle y Blackburn Rovers necesitó 124 partidos para lograr los 100 goles en Premier League.

Contexto: Ídolo de Liverpool menosprecia a Luis Díaz y le lanza dura crítica: “No fue la gran cosa”

Haaland (17′) abrió el marcador en Craven Cottage, en un día plagado de goles: siguieron los de sus compañeros Tijjani Reijnders (37′) y Phil Foden (44′, 48′), además de un gol contra su portería de Sander Berge (54′). Entre medias, el Fulham había recortado, con gol de Emile Smith-Rowe (45+3′).

El defensa ecuatoriano #05 del Arsenal, Piero Hincapie (izq.), compite con el delantero brasileño #20 del Chelsea, Joao Pedro (der.), durante el partido de la Premier League inglesa entre el Chelsea y el Arsenal en Stamford Bridge en Londres el 30 de noviembre de 2025. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP)
Los equipos londinenses han tenido gran importancia en la actual temporada. | Foto: AFP

Los locales llegaron incluso a creer en el empate, tras recortar otros tres goles gracias a los nigerianos Alex Iwobi (57) y Samuel Chukwueze (72′, 78′), sin premio final.

Con 28 puntos, el City presiona al líder Arsenal (30), que recibe el miércoles al Brentford.

En el otro partido ya disputado el martes, el exjugador del Manchester City, Jack Grealish, anotó el gol de la victoria del Everton en la cancha del Bournemouth (1-0), asistido por el argentino Charly Alcaraz.

Contexto: Impacto total de Luis Díaz en Bayern Múnich: gol a St. Pauli lo pone entre los más grandes de la Bundesliga

Erling Haaland hizo historia este martes al convertirse en el jugador en alcanzar más rápido los 100 goles en la Premier League, en el partido ante el Fulham.

Antes, incluso del descanso en Craven Cottage, Haaland logró alcanzar su gol 100 en 111 partidos ligueros con los Citizens.

El jugador de 25 años rompió el récord previo que estaba en manos del antiguo delantero del Newcastle y Blackburn, Alan Shearer, quien precisó de 124 partidos para alcanzar los 100 goles.

Contexto: Dibu Martínez sale vencedor y condena a Jhon Arias y los wolves en la Premier League: directo al descenso

Haaland, que llegó a Inglaterra en 2022 procedente del Borussia Dortmund, no había marcado en sus tres partidos previos, ante Newcastle, Bayer Leverkusen y Leeds.

De sus 100 goles, 71 los marcó con su zurda y 17 de cabeza.

El delantero egipcio #11 del Liverpool, Mohamed Salah (derecha), reacciona mientras los jugadores del Nottingham Forest (atrás, izquierda) celebran tras su tercer gol durante el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool y el Nottingham Forest en Anfield, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Darren Staples / AFP)
Liverpool es una de las decepciones de la temporada debido a la gran inversión realizada. | Foto: AFP

Esta temporada suma 15 goles en el campeonato inglés y 20 en lo que va de temporada entre todas las competiciones.

Haaland tiene aún un largo camino por recorrer para batir el récord más importante de Shearer, ya que el excapitán de Inglaterra ostenta el récord histórico de la Premier con 260 goles.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caen cinco individuos que eran el terror en el robo de motos en Barranquilla y Soledad: hay varios vehículos recuperados

2. Pico y placa para vehículos foráneos: discrepancia entre alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca se abordará este miércoles

3. Tatiana Franko, de ‘Vos Podés’, se sinceró sobre la difícil situación que atravesó: “Se acaban las dos cosas”

4. La tabla de posiciones de la Premier League: liderato del Arsenal, tiembla y City celebra

5. Embajada de Ucrania responde a Gustavo Petro tras asegurar que colombianos estaban “secuestrados” en la guerra contra Rusia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Premier LeagueManchester CityArsenal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.