Ídolo de Liverpool menosprecia a Luis Díaz y le lanza dura crítica: “No fue la gran cosa”

Se acabaron los elogios para Luis Díaz en Liverpool. Aunque muchos hinchas lo extrañan en medio de la crisis, el excapitán Jamie Carragher tiene una opinión distinta.

Carragher considera que fue una decisión acertada por parte de la dirigencia al negociar su venta con el Bayern Múnich por 70 millones de euros.

“Arne Slot pudo haber querido retenerlo, pero ellos dijeron que tiene 28 años y que si le damos un nuevo contrato ganará una fortuna”, indicó en Sky Bet.

El excapitán e ídolo de Liverpool no se detuvo ahí. “Fue un buen acuerdo para el Liverpool, y va a lucir bien en la Bundesliga porque no es tan buena como la Premier League”, agregó.

Para Carragher no hay que sufrir tanto por la salida de Luis Díaz. “Fue un muy buen jugador para el Liverpool, pero no fue la gran cosa: no era Firmino, no era Mané, no era Salah”, sentenció.

Jamie Carragher, excapitán e ídolo de Liverpool | Foto: Getty Images

¿Quién es Jamie Carragher?

Después de su retiro como profesional, el defensor inglés se ha dedicado a un nuevo rol como panelista en los principales medios de comunicación de Inglaterra.

Su opinión es una voz autorizada en el mundo del Liverpool, pues jugó toda la vida con esa camiseta y consiguió nueve títulos en total. Entre sus principales logros se encuentra la Champions League 2005 y la Copa de la UEFA en 2001.

Hasta ahora sus opiniones sobre Luis Díaz no habían sido tan concretas como esta, en la que se muestra de acuerdo con la decisión de venderlo.

“Era un buen jugador; el Liverpool le sacó provecho durante varios años y consiguió un buen precio; fue un buen acuerdo para el Liverpool”, insiste Carragher. “Lo que no han hecho es reemplazarlo, pero si Wirtz se convierte en lo que esperamos que sea, es un jugador diferente, pero es ese jugador entre líneas a la izquierda, así que eso lo obtendrás de él”, añadió.

Florian Wirtz, volante ofensivo del Liverpool | Foto: Getty Images via AFP

Liverpool en crisis

Lo cierto es que la salida de Luis Díaz impactó en la estrategia de Liverpool y su capacidad de presionar alto como le gustaría al cuerpo técnico de Arne Slot.

De hecho, otros jugadores claves como Mohamed Salah y Alexis Mac Allister han bajado su producción de ocasiones de gol en el arco rival.

Carragher lo explica así: “He criticado a Mo Salah fuera del campo esta temporada, pero dentro del campo, creo que ha recibido demasiadas críticas. El equipo no está jugando bien, así que no va a ser tan bueno”.

“Estamos hablando de la primera temporada que ha tenido en la que no ha estado espectacular; aunque el Liverpool ha tenido temporadas malas en los últimos siete u ocho años, Salah ha marcado 30 goles. Es la primera vez que tiene un mal comienzo de temporada”, concluyó.