Ídolo de Liverpool menosprecia a Luis Díaz y le lanza dura crítica: “No fue la gran cosa”

Jamie Carragher le bajó la caña al colombiano y enumeró a otros jugadores que, según él, sí dejaron huella en Anfield.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 8:10 p. m.
Luis Díaz recibe críticas desde Inglaterra
Luis Díaz recibe críticas desde Inglaterra | Foto: Getty Images

Se acabaron los elogios para Luis Díaz en Liverpool. Aunque muchos hinchas lo extrañan en medio de la crisis, el excapitán Jamie Carragher tiene una opinión distinta.

Carragher considera que fue una decisión acertada por parte de la dirigencia al negociar su venta con el Bayern Múnich por 70 millones de euros.

Arne Slot pudo haber querido retenerlo, pero ellos dijeron que tiene 28 años y que si le damos un nuevo contrato ganará una fortuna”, indicó en Sky Bet.

El excapitán e ídolo de Liverpool no se detuvo ahí. “Fue un buen acuerdo para el Liverpool, y va a lucir bien en la Bundesliga porque no es tan buena como la Premier League”, agregó.

Para Carragher no hay que sufrir tanto por la salida de Luis Díaz. “Fue un muy buen jugador para el Liverpool, pero no fue la gran cosa: no era Firmino, no era Mané, no era Salah”, sentenció.

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 04: Jamie Carragher presents for Amazon Prime prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 04, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
Jamie Carragher, excapitán e ídolo de Liverpool | Foto: Getty Images

¿Quién es Jamie Carragher?

Después de su retiro como profesional, el defensor inglés se ha dedicado a un nuevo rol como panelista en los principales medios de comunicación de Inglaterra.

Su opinión es una voz autorizada en el mundo del Liverpool, pues jugó toda la vida con esa camiseta y consiguió nueve títulos en total. Entre sus principales logros se encuentra la Champions League 2005 y la Copa de la UEFA en 2001.

Contexto: Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich logró algo nunca antes visto en la Bundesliga tras vencer al St. Pauli

Hasta ahora sus opiniones sobre Luis Díaz no habían sido tan concretas como esta, en la que se muestra de acuerdo con la decisión de venderlo.

“Era un buen jugador; el Liverpool le sacó provecho durante varios años y consiguió un buen precio; fue un buen acuerdo para el Liverpool”, insiste Carragher. “Lo que no han hecho es reemplazarlo, pero si Wirtz se convierte en lo que esperamos que sea, es un jugador diferente, pero es ese jugador entre líneas a la izquierda, así que eso lo obtendrás de él”, añadió.

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 04: Florian Wirtz of Liverpool during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 04, 2025 in Liverpool, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images) (Photo by Carl Recine / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Florian Wirtz, volante ofensivo del Liverpool | Foto: Getty Images via AFP

Liverpool en crisis

Lo cierto es que la salida de Luis Díaz impactó en la estrategia de Liverpool y su capacidad de presionar alto como le gustaría al cuerpo técnico de Arne Slot.

Contexto: Presidente del Bayern Múnich no se calla y le tira con todo a Arne Slot: “Eso es basura”

De hecho, otros jugadores claves como Mohamed Salah y Alexis Mac Allister han bajado su producción de ocasiones de gol en el arco rival.

Carragher lo explica así: “He criticado a Mo Salah fuera del campo esta temporada, pero dentro del campo, creo que ha recibido demasiadas críticas. El equipo no está jugando bien, así que no va a ser tan bueno”.

“Estamos hablando de la primera temporada que ha tenido en la que no ha estado espectacular; aunque el Liverpool ha tenido temporadas malas en los últimos siete u ocho años, Salah ha marcado 30 goles. Es la primera vez que tiene un mal comienzo de temporada”, concluyó.

Afortunadamente, los reds vencieron a West Ham el sábado pasado y tuvieron un respiro en la Premier League. A raíz de esta racha negativa se encuentran en la octava posición a 9 de puntos del líder Arsenal.

Luis Díaz liverpool Premier League

