Impacto total de Luis Díaz en Bayern Múnich: gol a St. Pauli lo pone entre los más grandes de la Bundesliga

La llegada de Luis Díaz a Bayern Múnich se traduce en números: logra valiosa marca y resuena en Bundesliga.

Redacción Deportes
2 de diciembre de 2025, 10:05 p. m.
Luis Díaz brilla entre los mejores en Alemania. Aporta en varios aspectos, a la Bundesliga, desde su llegada.
Luis Díaz brilla entre los mejores en Alemania. | Foto: Getty Images y logo oficial Bundesliga.

Luis Díaz se consolida como uno de los fichajes más importantes en el último verano europeo. Bayern Múnich goza de sus goles, asistencias y buenas actuaciones. De hecho, el colombiano se reportó como el héroe de los bávaros en el último partido de Bundesliga ante St. Pauli.

Fue el pasado 29 de noviembre, en el Allianz Arena, por la fecha 12 de la Bundesliga. Bayern empataba 1-1 contra St. Pauli, equipo que pelea los puestos de descenso, sobre los 90+3′. Eso hasta que apareció Luis Díaz, anotó de cabeza y puso el 2-1 que logró la remontada, misma que terminó 3-1.

YouTube video player

Gol de Luis Díaz marca hito: top 3 de goleadores en lo que va de Bundesliga

Entonces, además de romper de forma agónica el empate contra St. Pauli, Luis Díaz llegó a 7 goles y se convierte en el top 3 de goleadores en lo que va de la Bundesliga. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) es segundo con 8, mientras que Harry Kane, del mismo Bayern con Lucho, es el líder de tantos con 14.

Aunque Kane le saque el doble de goles a Luis Díaz en el conteo, hay que destacar lo que ha hecho el colombiano. Bayern Múnich pagó 75 millones de euros al Liverpool y resultó en una inversión repleta de goles y buenas actuaciones.

Pero ahí no para el logro de Díaz, pues, además de goles, figura como uno de los máximos asistidores de la Bundesliga con 5. Michael Olise, su compañero en Bayern, aparece con 6. Eso quiere decir que los bávaros no solo brillan en lo más alto de la tabla, sino en estadísticas a nivel individual de sus jugadores.

Nuevo récord de Bayern Múnich en Alemania

Y ese triunfo ante St. Pauli ratifica a Bayern Múnich como líder en la Bundesliga de Alemania. Suma 34 puntos en 12 juegos, además de una impresionante diferencia de gol de +35; algo que también asombra en ese país.

El segundo perseguidor más cercano de Bayern Múnich es RB Leipzig, con 26 puntos. Los bávaros pueden estar tranquilos durante varias jornadas, porque, aunque pierdan una seguidilla de partidos, no cederán el trono.

Bayern Múnich está en lo más alto de la tabla de posiciones, en Bundesliga, y asoma invicto.
Bayern Múnich está en lo más alto de la tabla de posiciones, en Bundesliga, y asoma invicto. | Foto: Getty Images
Contexto: Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich logró algo nunca antes visto en la Bundesliga tras vencer al St. Pauli

Perder no está en el radar de Vincent Kompany: llevan 11 triunfos, un empate y ninguna derrota. Se encaminan directamente al título de la Bundesliga 2025-2026.

Eso sí, la Champions League aparece como un objetivo primordial. No la ganan desde 2020 y parecen tener nómina suficiente para poder pelear la orejona.

