Deportes

La tabla del descenso en Liga BetPlay 2026 tras la fecha 1: Alberto Gamero, en la mira

Deportivo Cali no está en zona de descenso directo, pero tampoco se salva del todo. Está cerca, y debe sumar de a tres para dejar en el olvido los promedios negativos.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
21 de enero de 2026, 12:34 a. m.
Alberto Gamero y Deportivo Cali: atentos a la tabla del descenso. Foto: Colprensa: Andrés López

Se acabó la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Tuvo desarrollo desde el viernes, 16 de enero, hasta el lunes 19 del mismo mes. De los 10 encuentros, solo uno acabó en empate, de resto todos tuvieron ganador.

Más allá de la tabla de posiciones regular, hay otro acumulado que también se lleva la atención de varios equipos: la tabla del descenso. Aunque apenas vaya una fecha, ya existe un primer panorama de lo que puede llegar a ocurrir.

Por supuesto, al ser los dos ascendidos, Jaguares y Cúcuta arrancan con la presión de hacer un buen promedio para quedarse en primera división. Tendrán dos semestres para lograrlo.

Y es justo ahí donde asoma Deportivo Cali, uno de los históricos del FPC. El verdiblanco lleva varias temporadas tratando de salir del fondo del descenso, y en esta fecha 1 tuvo un panorama adverso: perdió con Jaguares (1-0).

Jaguares sorprendió al Cali y se quedó con tres puntos de oro en Montería. Foto: Colprensa: Andrés López

Tabla del descenso: alarma para Gamero en Deportivo Cali

La cosa es así: Cúcuta ocupa la casilla 20 con 0 puntos y un partido jugado (promedio 0,0000). Boyacá Chicó asoma 19 con 69 puntos y 79 partidos (promedio 0,8734). Esos serían las dos casillas de descenso directo parcial.

Ahora, el aviso está para tres equipos: Internacional de Bogotá, antes Equidad, con 79 puntos en 79 partidos (promedio 1,0000). Deportivo Cali, con 83 puntos en 79 partidos (promedio 1,0506) y Alianza FC, con 91 puntos en 79 partidos (promedio 1,1519).

Alberto Gamero tiene presión encima con Deportivo Cali. El equipo no solo espera salir de los puestos de descenso, sino también luchar por ser campeón. Un histórico del balompié nacional que ha sido 10 veces ganador de liga y que desde el segundo semestre de 2021 atraviesa por baches que generan zozobra en sus hinchas.

Cali cayó ante Jaguares

Un solo gol de Jaguares sentenció la suerte del Cali. Fue el domingo, 18 de enero, en el estadio Municipal de Montería y gracias a Cristian Álvarez. Este último sacó un violento remate de media distancia que dejó sin opciones al guardameta azucarero.

Jaguares tuvo su regreso soñado a la A, venciendo a uno de los equipos que mejor se reforzó para el semestre y siempre llamado a ser protagonista.

Alberto Gamero y Deportivo Cali: atentos a la tabla del descenso.

