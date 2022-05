LaLiga interpondrá una denuncia contra el París SG “en defensa del fútbol europeo” por la renovación de Mbappé

El organismo de fútbol afirma que decisiones como estas pueden no ser beneficiosas para el fútbol.

LaLiga, organismo encargado del fútbol profesional en España, publicó un comunicado este sábado 21 de mayo en el que anuncia que presentará una denuncia contra el París Saint-Germain por la renovación del contrato del futbolista Kylian Mbappé, ante la Uefa (Union of European Football Associations).

“LaLiga va a interponer una denuncia contra el PSG ante la Uefa, autoridades administrativas y fiscales de Francia y ante los órganos competentes de la Unión Europea, para continuar en defensa del ecosistema económico del fútbol europeo y de la sostenibilidad del mismo”, se lee en el comunicado publicado en su portal web.

La Primera División de España señaló las razones de su descontento. “Ante el posible anuncio de Kylian Mbappé de permanecer en el Paris Saint-Germain, LaLiga quiere manifestar que este tipo de acuerdos atentan la sostenibilidad económica del fútbol europeo poniendo en peligro a medio plazo centenares de miles de puestos de trabajo y la integridad deportiva, no solo de las competiciones europeas, sino también de nuestras ligas domésticas”.

La organización deportiva señaló que “LaLiga y muchas instituciones del fútbol europeo estaban esperanzadas que con la entrada del presidente del PSG, el Sr Nasser Al-Khelaifi, en los organismos de gestión del fútbol europeo como el exco de Uefa o la Presidencia de la ECA, se abstendría de realizar estas prácticas sabiendo el gravísimo daño que causan, pero no ha sido así sino todo lo contrario”.

Y añadió que “estando el PSG con masas salariales inaceptables, con grandes pérdidas económicas en temporadas anteriores, asume una inversión imposible en esta situación, lo que implica sin duda el incumpliento de las actuales normas de control económico no solo de la Uefa, sino del propio fútbol francés”.

En el comunicado, LaLiga afirma que decisiones como estas pueden no ser beneficiosas para el fútbol. “Estas conductas denotan todavía más que desde los clubes estado no se respetan ni se quieren respetar las normas de un sector económico tan importante como el fútbol, clave para la sostenibilidad de cientos de miles de puestos de trabajo”.

El anuncio finaliza haciendo énfasis en que la acción tomada por Nasser Al-Khelaifi tiene efectos negativos para el fútbol europeo. “Este tipo de conductas que lidera Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, por su condición de miembro del exco de Uefa, presidiente de la ECA es un peligro para el fútbol europeo al mismo nivel que la Superliga”, indica el comunicado.

Kylian Mbappé renovó su contrato con el PSG hasta 2025. El anuncio se oficializó junto al presidente del equipo deportivo, Nasser Al-Khelaifi, ante el Parque de los Príncipes, antes del último partido de Ligue 1 ante el Metz. El futbolista rechazó la oportunidad de fichar con el Real Madrid.

Horas antes de que se oficializara el anuncio, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, mostró su descontento frente a la posibilidad de la renovación de la decisión, a través de su cuenta de Twitter.

“Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) después de dar pérdidas por 700 millones de euros (739 millones de dólares) en las últimas temporadas y tener mas 600 millones de euros (633 millones de dólares) de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. (El presidente del PSG Nasser) Al Khelafi es tan peligroso como la Superliga”, dijo.

En el pasado, LaLiga ya había presentado una denuncia contra el PSG por no respetar el fair play financiero de la Uefa y la instancia del fútbol europeo sancionó luego al equipo francés, antes de que la decisión fuera revocada por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

