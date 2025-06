Lamine Yamal habló de Luis Díaz: se pronunció sobre su fichaje al Barcelona y mandó mensaje

Cámara dejó en evidencia a James Rodríguez y Luis Díaz: no sabían que estaba grabando

Contexto: Cámara dejó en evidencia a James Rodríguez y Luis Díaz: no sabían que estaba grabando

| Foto: Liverpool FC via Getty Images

El colombiano estaría muy ilusionado de llegar al Barcelona. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Lamine Yamal habla de Luis Díaz

Lo cierto es que Ansu Fati es el principal señalado a salir y su futuro estaría en el AS Monaco de la liga francesa, acuerdo que está bien encaminado para darse en los próximos días.

Raphinha ya había dado su veredicto

El primero fue Raphinha , quien aseguró que no le quita el sueño si la junta directiva le trae competencia para la posición de extremo por izquierda.

“No me importa nada. Con la importancia que he tenido esta temporada, no voy a decir que soy un jugador indiscutible, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar más que yo“, señaló el brasileño en entrevista para Mundo Deportivo.