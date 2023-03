Lanzan fuerte acusación contra LeBron James y el uso de drogas: “compartimos el mismo distribuidor y sé lo que está tomando”

La estrella de Los Angeles Lakers y máximo anotador en la historia de la NBA, LeBron James, ha sido víctima de una serie de acusaciones hechas por el expeleador de UFC Chael Sonnen en el podcast ‘Flagrant 2′, quien aseguró que el basquetbolista recurre a sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento deportivo.

Según dijo el exluchador, la estrella de la NBA consume EPO, sustancia que permite a quien la consume un mayor despliegue físico y una mayor resistencia a la fatiga por cuenta del aumento en la concentración de los glóbulos rojos en la sangre, permitiendo a los músculos recibir más oxígeno.

Sonne fue contundente y aseguró que comparte el mismo distribuidor de drogas con LeBron, acusación que ha escandalizado al mundo del deporte y que tendría que ser comprobada ante su gravedad.

LeBron James es el máximo anotador en la historia de la NBA. - Foto: Getty Images via AFP

“Tenemos el mismo chico de drogas, sé lo que está tomando él exactamente”, fue una parte de la acusación hecha por el exmiembro de la UFC.

Pero Sonne fue más allá y acusó a James está al tanto de los efectos de esta sustancia prohibida y que por ello es que la consume.

“Otros jugadores de baloncesto que escuchen lo que LeBron hace dirán que no importa. Si tú sabías lo que hacen estos mejoradores de rendimiento, sabrías que importa. La EPO importa, es la razón por la que LeBron la toma. La EPO incrementa tus glóbulos rojos, lo que te da más resistencia para jugar todo el partido”.

LeBron James, fuera de las canchas por una lesión

LeBron James estará como mínimo tres semanas más de baja por su lesión en el pie derecho, indicó su propio equipo. El alero, de 38 años, se lesionó el pasado 26 de febrero durante un juego ante los Dallas Mavericks en el que se mantuvo en la pista hasta el final para liderar una trepidante remontada de los Lakers.

Los análisis posteriores determinaron que el máximo anotador de la historia de la NBA tiene dañado el tendón del pie derecho y “será reevaluado en aproximadamente tres semanas”, detalló la franquicia angelina.

La figura de los Lakres se encuentra por fuera de las canchas debido a una lesión. (AP Photo/Jae C. Hong) - Foto: AP/Jae C. Hong

En ese período los Lakers disputarán 10 de sus últimos 19 partidos de la fase regular y la ausencia de ‘King James’ es un golpe muy duro para un equipo que trata desesperadamente de no quedarse fuera de los playoffs por segunda temporada consecutiva.

Entretanto, Anthony Davis comandó el último triunfo de Los Angeles Lakers 112-103 ante los Memphis Grizzlies en un juego en el que se rindió tributo a Pau Gasol, exfigura de ambos equipos, mientras Joel Embiid estuvo implacable en el triunfo de Sixers ante Timberwolves.

En Los Ángeles, los Lakers retiraron la camiseta con el número 16 de Gasol en una emotiva ceremonia al descanso en la que hubo también un recuerdo para el fallecido Kobe Bryant, con quien el español conquistó dos anillos de campeón en 2009 y 2010.

“Nunca en un millón de años podría haber pensado que llegara un día como este. Es un honor tan grande estar entre esas grandes personas en esta increíble franquicia”, agradeció Gasol tras ver entre lágrimas cómo su uniforme se elevó al nivel de otros 11 mitos de los Lakers y reposará a partir de ahora junto a la de su “hermano” Kobe Bryant.

Un exluchador de la UFC asegura que LeBron consume EPO para mejorar su rendimiento (AP Photo/Mark J. Terrill) - Foto: AP/Mark J. Terrill

Kobe fue “el hermano que me elevó, me inspiró, me desafió a ser mejor jugador y persona”, dijo Gasol en medio de una enorme ovación en el Crypto.com Arena.

“Le echo de menos. Le echo tanto de menos como muchos de vosotros”, afirmó Gasol, que estuvo acompañado en la pista por Vanessa Bryant, viuda de Kobe.

Tras homenajear a su ídolo, los 19.000 aficionados angelinos disfrutaron de un nuevo triunfo de los Lakers, el tercero en los últimos cuatro partidos, que los sitúa en el noveno lugar de la Conferencia Oeste que da derecho al repechaje a sus ansiados playoffs.