Las camisetas más valiosas de los mundiales de fútbol: algunas superan los 9 millones de dólares

El sorteo del Mundial 2026 está a pocos días de realizarse. Por medio del mismo, las 48 naciones que disputen el certamen orbital conocerán su calendario y el camino que tendrán que seguir para llevarse el trofeo más cotizado a nivel de selecciones.

Tras la realización de cada una de las ediciones de la Copa del Mundo, diversos jugadores han logrado dejar una marca en la historia y, por tal razón, sus camisetas han alcanzado un gran valor para los coleccionistas y amantes del fútbol.

El valor de cada una de las camisetas está ligado a los acontecimientos que se dieron con las mismas y al buen estado de cada uno de los ejemplares.

Según el portal Goal, la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en el partido contra Inglaterra en México 86 alcanzó un valor de 9,5 millones de dólares. Con esta camiseta, el argentino marcó el mítico gol de “La mano de Dios”, el cual es destacado como una de las anotaciones más importantes de la historia.

Maradona logró uno de los goles más recordados de la copa mundo. | Foto: Getty Images

Por otro lado, pasando a uno de los jugadores con mayor número de seguidores, la camiseta que utilizó Lionel Messi en la Copa del Mundo Catar 2022 tiene un valor cercano a los 7 millones de dólares. Los uniformes utilizados por la albiceleste fueron subastados en los últimos años como parte de diversas iniciativas caritativas.

Una de las camisetas que también cuenta con un gran valor en el mercado de coleccionistas es la del astro brasileño Pelé. El uniforme utilizado por el 10 durante el Mundial de 1970 alcanzó un valor cercano a los 4 millones de dólares.

Pelé en la Copa del Mundo de 1970. | Foto: Mirrorpix via Getty Images

¿Qué otras camisetas son de gran valor en el mercado de los coleccionistas?

Andrés Iniesta del Mundial 2010

Zinedine Zidane de la Copa del Mundo Francia 1998

La de Ronaldo de Brasil, tras coronarse campeón en 2002

La de Fabio Cannavaro en la Copa del Mundo 2006

La camiseta de Kylian Mbappé de Rusia 2018

La camiseta de Diego Forlán de la Copa del Mundo 2010

Hay que destacar que diversas camisetas que han sido utilizadas en momentos clave de las Copas del Mundo están en museos o en colecciones privadas de figuras relacionadas con el fútbol.