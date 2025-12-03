Suscribirse

Finanzas

Las camisetas más valiosas de los mundiales de fútbol: algunas superan los 9 millones de dólares

Diversos uniformes son apetecidos por los coleccionistas.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 10:16 p. m.
Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026.
Las camisetas más valiosas han sido utilizados por varios aspirantes al trofeo del mundial. | Foto: Anadolu via Getty Images

El sorteo del Mundial 2026 está a pocos días de realizarse. Por medio del mismo, las 48 naciones que disputen el certamen orbital conocerán su calendario y el camino que tendrán que seguir para llevarse el trofeo más cotizado a nivel de selecciones.

Tras la realización de cada una de las ediciones de la Copa del Mundo, diversos jugadores han logrado dejar una marca en la historia y, por tal razón, sus camisetas han alcanzado un gran valor para los coleccionistas y amantes del fútbol.

El valor de cada una de las camisetas está ligado a los acontecimientos que se dieron con las mismas y al buen estado de cada uno de los ejemplares.

Contexto: Vidente vaticinó fuerte eventualidad en sede del Mundial de Fútbol 2026: “Un acto violento”

Según el portal Goal, la camiseta que utilizó Diego Armando Maradona en el partido contra Inglaterra en México 86 alcanzó un valor de 9,5 millones de dólares. Con esta camiseta, el argentino marcó el mítico gol de “La mano de Dios”, el cual es destacado como una de las anotaciones más importantes de la historia.

Dos años de la muerte de Maradona.
Maradona logró uno de los goles más recordados de la copa mundo. | Foto: Getty Images

Por otro lado, pasando a uno de los jugadores con mayor número de seguidores, la camiseta que utilizó Lionel Messi en la Copa del Mundo Catar 2022 tiene un valor cercano a los 7 millones de dólares. Los uniformes utilizados por la albiceleste fueron subastados en los últimos años como parte de diversas iniciativas caritativas.

Una de las camisetas que también cuenta con un gran valor en el mercado de coleccionistas es la del astro brasileño Pelé. El uniforme utilizado por el 10 durante el Mundial de 1970 alcanzó un valor cercano a los 4 millones de dólares.

Pelé en la Copa del Mundo de 1970.
Pelé en la Copa del Mundo de 1970. | Foto: Mirrorpix via Getty Images

¿Qué otras camisetas son de gran valor en el mercado de los coleccionistas?

  • Andrés Iniesta del Mundial 2010
  • Zinedine Zidane de la Copa del Mundo Francia 1998
  • La de Ronaldo de Brasil, tras coronarse campeón en 2002
  • La de Fabio Cannavaro en la Copa del Mundo 2006
  • La camiseta de Kylian Mbappé de Rusia 2018
  • La camiseta de Diego Forlán de la Copa del Mundo 2010
Contexto: Giro drástico a las reglas del VAR: decisión de la Fifa causa revuelo a meses del Mundial 2026

Hay que destacar que diversas camisetas que han sido utilizadas en momentos clave de las Copas del Mundo están en museos o en colecciones privadas de figuras relacionadas con el fútbol.

Además, las federaciones de cada una de las naciones guardan ejemplares de las gestas más relevantes de sus equipos en la Copa del Mundo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sara Uribe soltó inesperado comentario con el que habría salpicado a Fredy Guarín: “Le creí todas las mentiras”

2. Cuándo es el próximo partido de Luis Díaz, luego de haber eliminado a Unión Berlín en la Copa de Alemania

3. Las camisetas más valiosas de los mundiales de fútbol: algunas superan los 9 millones de dólares

4. Sara Corrales reveló el sexo de su bebé con una extraordinaria celebración: así fue el emotivo momento

5. Paloma Valencia e Iván Cepeda se enfrentaron fuertemente en el Senado en debate citado por la oposición en contra del Gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Copa del Mundocamisetascamisetas del mundial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.