“Le falta liderazgo”: la fulminante crítica contra Lionel Messi por parte de ídolo brasileño

El pasado miércoles, la selección Argentina de Lionel Messi sufrió una de las derrotas más dolorosas en los mundiales de fútbol. La Albiceleste, además de perder un invicto de 36 partidos, empezó con pie izquierdo el Mundial de Qatar y dejó muchas dudas para soñar con la clasificación a la ronda de octavos de final.

Dos zarpazos de Arabia en los primeros minutos del segundo tiempo opacaron a Messi y compañía, que no pudieron después romper el cerrojo. Ante esta dura caída, miles de críticas se hicieron conocer en contra del 10 de Argentina, tanto prensa, como hinchada fueron fulminantes con el atacante que disputa su última cita orbital.

Lionel Messi juega su último mundial como profesional. - Foto: Getty Images

Ahora bien, no solo los propios argentinos criticaron el nivel del jugador, uno de los referentes de la historia del fútbol brasileño, como lo es Zico, no se guardó nada a la hora de hablar sobre el argentino. En una entrevista con Lance, el exjugador, que compartió cancha con Maradona, cuestionó la actitud de Messi dentro del terreno de juego por la adversidad.

“Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale. En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi, ¿o no?”, aseguró.

Y agregó en su picante comentario: “Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tenés que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados”.

¿Estará al 100 %?

En las últimas horas hubo preocupación en el entorno de Argentina porque se conoció que Messi había vuelto “a sentir este jueves molestias en el músculo sóleo de su pierna izquierda”, según información de TN-Todo Noticias.

“El rosarino hizo kinesiología durante toda la mañana catarí a raíz de esta molestia que arrastra en la zona del gemelo”, agrega el medio argentino en su página web.

Cabe recordar que el jugador del PSG ya había dicho estar “bien” físicamente y que el tobillo, que parecía inflamado en fotos de la prensa, no le está afectando su desempeño en la Copa del Mundo.

Pero su ausencia del miércoles se debe a que los titulares del partido no participaron en la sesión y el jueves se realizó a puerta cerrada, sin acceso a los medios. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió el jueves imágenes en sus redes sociales de esa sesión y en una de ellas se veía a Messi con una sonrisa durante ese entrenamiento.

Poco antes de la práctica del viernes, Scaloni había comparecido en conferencia de prensa ante los medios internacionales y había lanzado un mensaje positivo sobre el estado físico de sus jugadores, en general, y de Messi, en particular.

“No sé de dónde salió que ayer (jueves) no entrenó. Hay incluso imágenes. Entrenó y entrenó bien. El grupo que jugó (el martes) hizo ayer la mitad del entrenamiento. (Messi) está bien y más que nunca necesitamos de todos, también de sus compañeros, y seguramente vaya todo bien. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema”, afirmó en esa conferencia de prensa cuando fue preguntado por el astro del París Saint-Germain.

Antes del partido ante Arabia Saudita, el estado físico de Messi había generado dudas por una sesión en la que tuvo trabajo diferenciado y por una imagen que generó revuelo en redes sociales de uno de sus tobillos con una aparente hinchazón, aunque el propio jugador aclaró en aquel momento que llegaba sin problemas a este Mundial.