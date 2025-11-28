¿Le respondió? La publicación de Alfredo Morelos tras el cara a cara con Teófilo Gutiérrez en el Nacional vs. Junior

Se jugó la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y hubo un partido que siempre está cargado de polémica. Junior de Barranquilla fue visitante en el estadio de Ditaires ante Atlético Nacional, para definir el líder del grupo A. Al final, logró sacar un empate de visitante que lo mantiene con altas posibilidades de dar el salto en la segunda parte de la programación. Teófilo Gutiérrez y Alfredo Morelos fueron grandes protagonistas y no precisamente por marcar goles.

Teófilo Gutiérrez le bastó estar en la suplencia para buscar a Alfredo Morelos y dar en el punto débil y sacarlo de competencia, literalmente, pues una tarjeta amarilla sacaba al ‘Búfalo’ del juego ante el Junior de Barranquilla en el Metropolitano. Situación que efectivamente sucedió y ahora Morelos es baja de Atlético Nacional para la visita a la Costa Caribe.

Cabe recordar que Teo Gutiérrez venía de provocar a Rafael Carrascal en el más reciente América vs. Junior en el Pascual Guerrero. Ese día logró su cometido de hacer expulsar al rival luego de que le pegara un codazo en el pecho. Su segunda labor de sacar de los límites a sus rivales parece que lo está haciendo bien y ahora le quita una figura a Nacional para el juego en el Metropolitano.

Teófilo Gutiérrez tuvo un fuerte cara a cara con Alfredo Morelos | Foto: Captura redes Win Sports

Las cámaras de la transmisión oficial tomaron a Teófilo en su cara a cara con Alfredo Morelos. En múltiples tomas se le pudo hacer la lectura de labios al delantero barranquillero y se entendieron todas las palabras de alto calibre que le dijo al rival, ideal para provocar al ‘Búfalo’. Esta escena podría generar un duro castigo por parte de la Dimayor tras la férrea actitud contra el adversario.

La publicación de Alfredo Morelos tras el cara a cara con Teófilo

A la espera de la posible sanción para Teófilo Gutiérrez, Alfredo Morelos fue a sus redes sociales y dejó una historia en Instagram tras lo sucedido en la cancha de Itagüí. Para la sorpresa de muchos, el atacante de Nacional dejó eso en Ditaires y parece que está mentalizado en la actividad de Nacional en el cuadrangular.

Pantallazo Instagram: @alfredomorelos30 | Foto: Pantallazo Instagram: @alfredomorelos30

Alfredo posteó una foto en Instagram donde se le ve saliendo a la cancha en medio del furor de la gente. En ningún momento se refirió a lo acontecido con el rival del Junior, al que sí podría caerle una sanción de la Dimayor. Morelos estará de vuelta para la quinta fecha, contra el Medellín en el Atanasio Girardot.

¿Cómo se jugará la cuarta fecha del Grupo A de Nacional y Junior?

El próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre se jugará la cuarta fecha del grupo A, que será decisiva y podría dejar muy bien parado a Junior de Barranquilla o Atlético Nacional, que jugarán en el Metropolitano de la capital del Atlántico.