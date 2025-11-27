En la noche del miércoles, los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II vivieron dos partidos más en busca de dar cumplimiento a la fecha 3.

Atlético Nacional vs. Junior fue el juego más atractivo. En el estadio de Ditaires, el cuadro verde ofició de local y terminó por empatar 1-1 con su rival de turno.

Alfredo Morelos remata al arco en el partido de Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla | Foto: David Jaramillo

Fue un punto luchado, que los dejó igualados en cinco puntos en la cima de la zona A. Este jueves entrarán en acción América y DIM; en caso de que alguno gane, apretará todo al sumar cuatro unidades.

Piden sanción para Teo Gutiérrez

Por ser dos de las instituciones deportivas más importantes de Colombia, se preveía que fuera un juego de máxima tensión.

Además, había jugadores como Teófilo Gutiérrez o Alfredo Morelos, que siempre elevan el ambiente por querer imponerse.

Aunque no estaba confirmado, se podía esperar que alguno de estos dos calentase el ambiente buscando sacar de los cabales al otro. Quien echó leña al fuego fue Teo y al corte le salió Morelos tras el pitazo final.

Todos vimos lo de Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez…

Algunos ríen, los ponen de ‘héroes’, pero es claro que han sancionado a otros por casos similares (no olviden la famosa reincidencia, no es menor)…

Esperemos a ver el informe arbitral y el boletín(?)pic.twitter.com/bFD2FmFGBW — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) November 27, 2025

Gutiérrez venía de también provocar a Rafael Carrascal en el más reciente América vs. Junior. Ese día logró su cometido de hacer expulsar al rival luego de que le pegase un codazo en el pecho.

Esta vez el atacante de Junior, al parecer, tenía el mismo deseo: motivar hasta hacer perder la cabeza al contrario y que se perdiera el siguiente juego.

Las cámaras de la transmisión oficial tomaron a Teófilo en su cara a cara con Morelos. En múltiples tomas se le pudo hacer la lectura de labios y se entendieron todas las palabras de alto calibre que le dijo al rival.

Aunque esta escena genera cierto morbo a un sector del FPC, para Gutiérrez podría ser grave. Tendría que pasar de su actitud altanera a agachar la cabeza y aceptar una sanción por parte de la Dimayor.

En redes sociales, usuarios de X apuntaron a que esas prácticas de Gutiérrez podrían acarrearle una sanción. En otros casos ha pasado; este no sería una excepción.

“Han sancionado a otros por casos similares (no olviden la famosa reincidencia, no es menor)… Esperemos a ver el informe arbitral y el boletín (?)”, indicaron.

El cruce de Teófilo Gutiérrez contra Alfredo Morelos | Foto: Captura Win Sports

Expertos en el tema, como el analista arbitral y exjuez colombiano, José Borda, también hicieron precisión en SEMANA sobre el castigo que le podría caer al jugador.

Para el conocedor de los procedimientos en el FPC, todo será cuestión de que un juez u otro miembro en campo que pueda reportar diga algo en el informe del partido.

“Si el cuarto árbitro, el señor Ulloa o el comisario de campo informan el incidente, ‘puede’ haber sanción”, avisa Borda.

En caso de que no exista pronunciamiento de ninguno de estos, Gutiérrez saldría invicto de ese ‘ataque’ verbal al rival por falta de pruebas.

“De resto es muy difícil que sancionen a Teo o a Morelos, pues aunque se ve que tuvieron su encontronazo verbal, no se sabe qué se dijeron realmente…”, explica a SEMANA.

¿Qué se dijeron?

Según el medio Diario Deportes, estas fueron las palabras de Teo: “Gordo mari… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, cagón”.