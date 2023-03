Leandro Paredes reveló gran secreto por el que Messi es feliz en la selección Argentina; ¿por eso ganaron el Mundial de Qatar 2022?

Después de que Lionel Messi se proclamara campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección Argentina, muchos aficionados del deporte rey consideran que es el mejor futbolista de la historia, por encima de Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona y Pelé.

Aunque a Messi se le ha visto en los últimos años con una profunda alegría cada vez que representa a su país, esto no siempre fue así, pues Lionel fue muy criticado por la prensa y algunos hinchas argentinos al inicio de la década de 2010.

Incluso, después de perder la final del Mundial de Brasil 2014, la de la Copa América 2015 y la de la Copa Centenario, Lionel Messi, en el 2016 tras caer derrotado con su selección en el partido definitivo contra Chile, tomó la decisión de retirarse de esta escuadra.

Tiempo después el futbolista retornó a la selección Argentina, pero en ese momento tampoco se le vio muy feliz. No obstante, la realidad actualmente de Messi con el equipo de su amado país es otra. Se le ve contento y disfrutando de cada instante.

Paulo Dybala de Argentina, Rodrigo de Paul de Argentina, Leandro Paredes de Argentina, celebrando ser campeón mundial durante el partido de la Copa Mundial entre Argentina contra Francia en el Estadio Lusail el 18 de diciembre de 2022 en Lusail City Qatar. - Foto: Getty Images

Muchos fanáticos de Lionel se preguntan cuál la razón de su felicidad en Argentina. Pues bien, Leandro Paredes, en una entrevista con Tyc Sports este lunes 6 de marzo, reveló ese gran secreto. “Lo sacamos del póster para tratarlo como a uno más y esto lo hizo sentirse muy cómodo”, afirmó el mediocampista.

“Esa fue la clave para que el grupo creciera como creció. Hay una gran virtud del entrenador. Más allá de la calidad de jugadores, hay gente increíble”, sentenció.

“Mi vida es la misma vida aburrida de siempre”: Alexis Mac Allister habla de los cambios que ha vivido tras Qatar 2022

La selección Argentina por fin volvió a levantar un trofeo de Copa del Mundo después de 36 años, cuando un grupo liderado por Diego Armando Maradona se coronó campeón del torneo que se disputó en México en 1986.

Era la última oportunidad para un Lionel Messi que disputaba su quinto Mundial. Es oportuno mencionar que la albiceleste llegó a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, pero allí Alemania le quitó de las manos el tan anhelado título con un gol en el tiempo extra de Mario Götze.

Después de que Argentina celebrara su tercer título mundialista en Qatar 2022, los jugadores gozaron de unas pequeñas vacaciones y fueron regresando a sus respectivos clubes con el paso de los días. Todos fueron aplaudidos al llegar a sus equipos y empezaron a entrenar de cara a los presentes torneos nacionales e internacionales que enfrentan.

Alexis Mac Allister. - Foto: REUTERS

La mayoría de las personas tal vez considera que el hecho de ganar una Copa del Mundo le cambia la vida a cualquier jugador. Pues bien, uno de los futbolistas argentinos que levantó el trofeo en Qatar habló con el Daily Mail y se atrevió a afirmar que poco ha cambiado desde que se proclamó campeón mundial, que la única novedad es la cantidad de personas que lo esperan en el aeropuerto de su ciudad natal.

Se habla de Alexis Mac Allister, actual jugador del Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra, el cual dijo lo siguiente:

“Mi vida es la misma vida aburrida de siempre. Entreno, voy a casa, me siento en el sofá, tomo mate, veo fútbol. Me reconocen más, eso es cierto. Soy de una ciudad que se llama La Pampa y seis meses antes del Mundial, estaba en medio del aeropuerto de allí y solo una persona me reconoció. Después del Mundial, volví a La Pampa y había 20 mil personas esperándome en el aeropuerto. Así que eso fue un cambio en la vida”.

El futbolista, que tuvo un corto paso por Boca Juniors, es uno de los campeones con Argentina que mejores sensaciones ha dejado después del Mundial, dado que, cada que juega con su club en Inglaterra, es uno de los protagonistas. Incluso, se presume que irá a uno de los equipos grandes de la Premier League.