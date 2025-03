Leo Castro lanza sentencia sobre su futuro en Millonarios: lo dijo tras derrota ante Santa Fe

Millonarios sigue de capa caída en la Liga Betplay y perdió en la fecha de clásicos contra Independiente Santa Fe (3-2) . Leonardo Castro fue la figura de los embajadores, luego de marcar dos tantos que desafortunadamente no le alcanzaron para evitar la derrota.

Ante la ausencia de piezas clave como Mackalister Silva, Juan Pablo Vargas, Álvaro Montero, Daniel Cataño y Falcao García, al delantero risaraldense le tocó tomar el liderazgo de un equipo que todavía no encuentra la fórmula bajo las órdenes de David González.

Leo Castro se sinceró

En zona mixta le preguntaron al respecto de las negociaciones y su respuesta fue contundente con ‘recado’ incluido para un sector de la hinchada. “ ¿Quién dijo que yo no quería renovar? “, contestó.

“Yo en ningún momento he salido a decir, el equipo tampoco ha salido a decir... A veces especulan y ponen palabras en la boca de uno que quieren formar conflicto donde no lo hay”, completó el goleador en zona mixta.

Leo Castro dejó clara cuál es su postura: “Yo en este momento estoy contento en Millonarios, quiero seguir trabajando en Millonarios. En ningún momento he dicho que no quiero renovar en Millonarios, simplemente son especulaciones de los hinchas que quieren ver conflictos donde no los hay”.