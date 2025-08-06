Para Lionel Messi es muy complejo pasar desapercibido en donde esté. En Estados Unidos es uno de los atractivos más importantes de la MLS y el Inter Miami.

Este miércoles, 6 de agosto, a pesar de no jugar con el cuadro de la Florida, estuvo presente en el estadio para acompañar a sus compañeros.

Una cámara se fijó en el look que mantenía el rosarino, y no dudó ni un minuto en mostrárselo al mundo por lo arriesgado que fue la Pulga.

El look de Lionel. 🎩 pic.twitter.com/DOhoY1wjgX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 7, 2025

Con una prenda tipo camisa, de mangas anchas y algunos detalles de rayas, se le vio al astro argentino en una arriesgada pinta que nunca antes se le vio usar.

Fue tal la repercusión que tuvo dicho video, que páginas llegaron a tener más de 57 mil por reproducir cómo estaba vestido Messi.

Entre los comentarios que también se alojaron de usuarios, destacaron algunos como: “Tanta facha iba a tener, Na, na, na. ¡Terrible!, ¡Cómo puede ser tan hermoso! y elegancia dentro y fuera de la cancha", entre otros cuantos.

Pinta adecuada para la clasificación

Inter Miami derrotó el miércoles 3-1 a Pumas y clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

El argentino Rodrigo De Paul, flamante nuevo fichaje del Inter, anotó su primer gol con el uniforme rosa en el minuto 45 con un sutil remate en el área tras centro desde la izquierda del uruguayo Luis Suárez.

Su compatriota y amigo Lionel Messi, baja por una lesión muscular, lo celebró de pie desde un palco cercano al césped del Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina a Miami).

🔥 ¡HACÉ LO QUE QUIERAS, LUCHO! Ante la falta de Leo Messi, Suárez se hizo cargo del penal y la picó para el 2-1 de Inter Miami 🇺🇸 ante Pumas 🇲🇽.



📹 @LeaguesCup | #LeaguesCup2025 on Applepic.twitter.com/jwed8Xgt8I — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 7, 2025

El tanto del exmediocampista del Atlético de Madrid neutralizó el gol inicial del mexicano Jorge Ruvalcaba, que aprovechó una gran asistencia del ecuatoriano Pedro Vite en el minuto 34.

Los locales tomaron el control del partido en la segunda mitad con un gol de penalti de Suárez en el minuto 59.

El Pistolero, que llevaba nueve partidos sin marcar, engañó con un remate a lo Panenka al arquero Miguel Paul, sustituto del sancionado Keylor Navas.

El propio Suárez asistió al argentino Tadeo Allende para anotar el 3-1 definitivo en el minuto 69.

Con este triunfo, el Inter asaltó el liderato del grupo de la MLS con ocho puntos y es el segundo equipo en asegurar el boleto a los cuartos de final después del Toluca, el vigente campeón del fútbol mexicano.

Para las eliminatorias, que arrancan el 19 de agosto, Miami espera tener de vuelta a Messi, quien lideró el triunfo del equipo en este torneo en 2023.

Los Pumas, en cambio, se despidieron del evento al quedarse con cinco unidades.

Resonó el nombre de Luis Fernando Muriel por su triplete en Leagues Cup | Foto: Tomada de @MLS

En otros escenarios, el veterano delantero colombiano Luis Muriel anotó tres goles en solo 11 minutos en la paliza del Orlando City por 5-1 frente al Necaxa, que dirige el argentino Fernando Gago.

Orlando ocupa la segunda plaza provisional de la MLS con siete puntos y su clasificación dependerá de los últimos resultados de la primera fase, que concluye el jueves.