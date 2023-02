Leo Messi y Rafa Nadal, elogios entre sí antes de la elección por el mejor deportista del ostentoso Premio Laureus

Desde el año 2000 y hasta la fecha, la Academia Laureus World Sports ha rendido un reconocimiento a los mejores deportistas de Europa y Estados Unidos. La gala que entrega al ganador una estatuilla de recuerdo, busca exaltar al deportista que mejor año haya realizado en su disciplina durante la temporada anterior.

Los encargados de dar el veredicto final de este trofeo son los 71 miembros de la academia antes mencionada, panel que se compone de exdeportistas de gran trayectoria, que miden los méritos de quienes actualmente aún están en competencia para darles el trofeo. Entre los nombres más rutilantes del listado se encuentran exjugadores de fútbol como: Cafú, Alessandro Del Piero y Francesco Totti. De otras disciplinas hacen parte Boris Becker, Fabian Cancellara y Edwin Moses, entre muchos otros.

Cafú saca la balota de Inglaterra, durante el sorteo del Mundial de Catar 2022 - Foto: AP

Siete son las categorías que mantiene el premio, mencionadas a continuación una a una: Mejor deportista (hombre) mundial del año, mejor deportista (mujer) mundial del año, equipo mundial del año, mejor promesa mundial del año, mejor reaparición mundial del año, mejor deportista discapacitado mundial del año y mejor deportista de deportes alternativos mundial del año.

Considerados los Oscar del deporte, para este 2023 aún no tienen fecha definida para entregarse, las primeras informaciones apuntan a que será entre marzo y mayo, sin embargo, aún no se tiene un día destinado y será la misma organización quien oficialice ello. Por el momento, en las últimas horas se conocieron las nominaciones de todos los premios habiendo ya repercusiones a ellas.

Mejor deportista masculino del año

Kylian Mbappé

Leo Messi

Max Verstappen

Mondo Duplantis

Rafael Nadal

Stephen Curry

El MVP de la gran final fue el más ovacionado. - Foto: AP

Entre los nombres más destacados está el del capitán y campeón de mundo con la selección Argentina, además del múltiple ganador español en el tenis, el campeón de la Fórmula 1, entre otros tantos que realizaron un 2022 de ensueño. No obstante, parece que ya hay preferencias para la elección y quién deba ser el ganador del ostentoso Premio Laureus 2022.

Rafael Nadal, acérrimo seguidor del Real Madrid, se desligó del pasado del argentino en Barcelona y a través de su cuenta de Instagram escribió: “Vamos Leo Messi, este año te lo mereces tú”. Decantando de antemano que pudiera ganarlo él, pues cree que la participación en Qatar 2022 del futbolista lo hace merecedor.

Messi y Nadal, nominados a mejor deportista del mundo, a puro elogio. 😍♥️@RafaelNadal pic.twitter.com/LPgN7BclAo — ESPN Tenis (@ESPNtenis) February 21, 2023

Por su parte, el argentino no dudó en responder al mensaje abierto que le escribió el tenista y, a través de la misma vía, siendo bastante amplio, dijo: “Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafa Nadal, vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador, igual tenemos mucha competencia ahí, eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad”.

Tras este cruce de elogios entre sí, tan solo resta saber cuál es el veredicto final de los organizadores, quienes no solo deberán sacar adelante esta decisión, pues también les quedan las restantes seis categorías en donde destaca si la Selección argentina de fútbol masculino se lleva el premio a ‘mejor equipo del año’ o será arrebatado por alguno de los otros cinco postulados.

Putellas es actualmente jugadora del FC Barcelona - Foto: AFP

En cuanto a las mujeres: Iga Swiatek, Mikaela Shiffrin, Alexia Putellas, Sydney McLaughlin-Levrone, Katie Ledecky y Shelly-Ann Fraser-Pryce se pelean por quién será la ganadora, mientras que Carlos Alcaraz, Elena Rybakina, Selección de Marruecos de fútbol masculino, Nathan Chen, Scottie Scheffler y Tobi Amusan, el de ‘mejor deportista revelación del año’.

Finalmente y de manera sorpresiva, Colombia ha tenido dos representantes a lo largo de la historia recibiendo este reconocimiento en diferentes categorías. En 2022, Egan Bernal fue ‘revelación del año’ y en 2002, Juan Pablo Montoya obtuvo el ‘Mejor promesa mundial del año’.