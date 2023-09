Leonel Álvarez no se guardó nada y confesó que quiere dirigir a este importante equipo

El deseo de Leonel para dirigir al Deportes Tolima

“Tengo que agradecerle a todos los hinchas de Tolima que son muchos los que me han escrito”, dijo Leonel, quien después aseguró que, “a qué entrenador no le gustaría dirigir al Tolima y más con las herramientas que tiene. Además, es un equipo que siempre ha sido protagonista de todos los torneos desde que yo tengo uso de razón. Siempre ha competido y ha llegado a instancia de finales.”

Posteriormente, aceptó que le gustaría estar en el banquillo del equipo, sin embargo, esto a la fecha no sería posible. “A mí me encantaría dirigir al Deportes Tolima, pero no he tenido ninguna conversación, ningún acercamiento.”