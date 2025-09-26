Lewis Hamilton alerta a los fanáticos de la Fórmula 1 por estado de salud de uno de los miembros de su equipo: “Ahora está en coma”

El piloto británico de la Fórmula 1 Lewis Hamilton alertó a sus miles de fanáticos a nivel mundial al compartir las últimas noticias sobre su mascota Roscoe.

Desde hace algunos días, el animal ha sufrido quebrantos de salud que han obligado a llevarlo a un centro especializado para su tratamiento.

En las últimas horas, la condición del mismo ha sido crítica, razón por la cual Hamilton ha pedido el apoyo de sus fanáticos a nivel mundial.

“Por favor, tengan presente a Roscoe. Quiero mantenerlos informados. Roscoe volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso su corazón se paró. Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos sus oraciones y apoyo”, destacó el piloto británico.

Roscoe, un bulldog francés, ha sido una presencia constante en la vida de Hamilton desde sus primeros años en la Fórmula 1. El perro ha sido un símbolo de la conexión del piloto con su vida fuera de las pistas y ha estado en múltiples ocasiones en sus redes sociales, mostrando su relación cercana y amorosa.

RRoscoe perro de Lewis Hamilton | Foto: NurPhoto via Getty Images

Deterioro de su estado de salud

Hace algunas semanas, en el desarrollo del Gran Premio de Gran Bretaña, Hamilton declaró que Roscoe no estaba pasando por su mejor momento y que su condición estaba siendo muy distinta a la de años anteriores.

“Hemos compartido tantos momentos juntos, que me duele ver cómo está cambiando. Me ha acompañado a través de algunos de los momentos más difíciles de mi vida, y ahora tener que enfrentarme a su sordera me hace sentir una mezcla de impotencia y tristeza”. Señaló el siete veces campeón del mundo.

En dicho momento, los fanáticos y la prensa de la máxima categoría del automovilismo le preguntaron al británico qué haría tras las últimas complicaciones de salud del animal, a lo cual respondió que haría todo lo que estuviera en su alcance para proteger a uno de sus compañeros más fieles.

“Roscoe siempre ha sido un guerrero, y sé que continuará siendo fuerte a pesar de su sordera”, dijo con optimismo. “Me comprometo a hacer todo lo posible para que siga disfrutando de su vida, con o sin oídos”, destacó Hamilton.