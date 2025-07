Lewis Hamilton realiza alarmante confesión sobre uno de sus principales compañeros en la Fórmula 1

| Foto: NurPhoto via Getty Images

RRoscoe perro de Lewis Hamilton | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Hemos compartido tantos momentos juntos, que me duele ver cómo está cambiando. Me ha acompañado a través de algunos de los momentos más difíciles de mi vida, y ahora tener que enfrentarme a su sordera me hace sentir una mezcla de impotencia y tristeza”.