Leyenda de Selección Colombia lanzó sablazo a Jhon Durán y elogió a Falcao: “Se olvidó que es terrenal”

“El tema de Falcao es punto aparte, es un gran futbolista y excelente ser humano, lo respeto y lo admiro, para mí no habrá dos como él. Y por el lado de Durán no me interesa hablar de él. Para mí cogió el cielo con las manos y se olvidó que es terrenal ”, comentó puntualmente ‘la Gambeta’ Estrada en la entrevista con El Anecdotario del Gol Caracol.

“Se dedican a hacer otras pendejadas, pero no pueden perderse del horizonte, perder el objetivo, no pueden olvidar de donde vinieron, debe ser más sencillo, no humilde; humilde es agachar la cabeza y eso tampoco es, la sencillez es más bien tener respeto (...) Me parece que Marino Hinestroza tiene las mismas características de juego que La Gambeta Estrada, pero de aquí para abajo, porque de la cintura para arriba, yo me considero más inteligente. Si él fuese una persona inteligente, se dedicaría a jugar al fútbol y a demostrar las condiciones que tiene, porque es muy bueno, yo espero que no tenga tanto aserrín en la cabeza como Vinicius Junior del Real Madrid. Tienen las condiciones para ser los mejores del mundo, pero se dedican a hacer pendejadas, y pierden el horizonte”, agregó en El Anecdotario del Gol Caracol.