Liga BetPlay | Con bajas importantes, Santa Fe visita a Junior en Barranquilla

Este miércoles, 23 de noviembre, se jugará la cuarta fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. En el estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior recibirá a Independiente Santa Fe en un partido que es muy importante para los visitantes, ya que no le pueden perder pisada al líder de la zona, Millonarios, que jugará dos horas más tarde en la ciudad de Pereira.

Los cardenales saben que, de perder en Barranquilla, y que Millonarios sume tres puntos, dejaría casi imposible su opción de llegar a la gran final del campeonato. Por eso, la importancia de ganar, o al menos sumar, en un estadio que históricamente ha sido difícil para el equipo albirrojo.

El entrenador uruguayo Alfredo Arias, quien de a poco se ha venido ganando el cariño de los santafereños, convocó a 18 jugadores para viajar a la capital del Atlántico, en donde, a pesar de no contar con su nómina completa, buscará mantener vivo el sueño de disputar la gran final de la Liga colombiana.

Independiente Santa Fe llegó a Barranquilla sin Carlos Moreno, ya que debe cumplir fecha de sanción luego de haber sido expulsado en el partido ante Junior disputado en Bogotá. Tampoco estará Geisson Perea, quien se encuentra recuperándose luego tener algunas molestias en su rodilla derecha, así como tampoco podrán estar Harold Rivera y José Manuel Aja, quienes estarán por fuera de las canchas el resto de la temporada.

El último partido entre tiburones y cardenales en el estadio Metropolitano se disputó durante el todos contra todos de la actual Liga, exactamente el 23 de julio de 2022, cuando por la sexta fecha Junior derrotó a Santa Fe con un marcador de 2 a 0.

La última vez que los albirrojos pudieron derrotar a Junior en condición de visitante fue en el año 2017, cuando Santa Fe se quedó con los tres puntos producto de un solitario tanto de Ánderson Plata. Cinco años después, el león buscará volver a salir victorioso en uno de los estadios más importantes del fútbol colombiano.

Andrés Cadavid denunció que escolta del presidente de Águilas Doras le sacó “pistola” tras victoria del Medellín

En un partido pasado por lluvia, inundación de la cancha y un resultado inicial en contra, el Deportivo Independiente Medellín remontó contra el líder del grupo B, Águilas Doradas de Rionegro, y lo venció 2 a 1 con goles de penal de Andrés Cadavid y de Luciano Pons. El primer gol del partido lo puso Marco Pérez.

Sin embargo, la noticia tras el juego fue la grave denuncia del defensa central y capitán Andrés Cadavid, quien grabó un video mientras volvía del estadio a su casa en Bello y en el que acusó a Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas de Rionegro, de amenazarlo después del compromiso en el Atanasio Girardot.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano? ¿Hasta cuándo?”, inició el video en sus redes oficiales.

Denuncia pública de Andrés Cadavid después del partido en contra de Fernando Salazar, presidente de Águilas pic.twitter.com/bpDaQQ5MWj — 🎤🎙Juan Pablo (@JPdefutbol) November 23, 2022

Además del cruce de palabras, la denuncia se agudizó. Cadavid asegura que el escolta de Salazar buscó su arma de fuego en medio de la discusión.

“Que va a venir a amenazar después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta. No, papito, aquí no. Se está equivocando, papi, se cree bandido o qué se cree en esta época, hermano. Así no es, fútbol en paz, mi hermano. Ya a nadie se le arruga, quién se cree ese bobo. Se cree en la época de Pablo”, agregó.

SEMANA contactó a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien, atónito con el hecho, prometió investigar. “Increíble esto. Se investigará”, dijo a este medio.

No es la primera vez que Salazar es noticia por agresiones. En un juego pasado con Envigado, en el que los naranjas ganaron 1-0 con gol de penal de Jesús Hernández –que generó dudas dudas–, también la molestia de José Fernando cuando quiso reclamarle personalmente al árbitro del partido Éder Vergara, se armó la gresca.

El hecho terminó en empujones entre los involucrados e intervinieron los cuerpos técnicos de ambos equipos y policías presentes.