Hinchas del Deportivo Cali podrán realizar el nuevo diseño del bus del equipo; estos son los premios

Deportivo Cali, que un año atrás estaba cerca de sumar su décima estrella, aunque luego de conseguirla no brilló como se esperaba, lanzó un concurso para que su fanaticada pueda realizar el nuevo diseño del bus del equipo.

El conjunto azucarero, que en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2022 II contó con tres técnicos en su banquillo —Rafael Dudamel, Mayer Candelo y Jorge Luis Pinto, quien permanecerá la próxima temporada—, abrió la convocatoria este 22 de noviembre y explicó a los participantes que el tema alrededor del que debe girar el diseño exterior del bus son los 110 años de historia.

A continuación, cuáles son los parámetros de la convocatoria:

Diseño

El diseño deberá contar con las siguientes características:

1. El diseño debe ser atemporal, es decir, que permita su relevancia en cualquier momento en el tiempo y que no se remita a una época particular.

2. Reflejar nuestros 110 años de historia y el amor incondicional por el Club.

En este link se podrá descargar el manual de marca y el escudo oficial del equipo: https://deportivocali.com.co/identidad-corporativa/.

Plazo

La Actividad tendrá vigencia a partir del martes 22 de noviembre desde las 08:00 p. m. hasta el 20 de diciembre de 2022 a las 11:59 p. m.

Mecánica de la actividad

1. Enviar la propuesta de diseño a: asiscomunicaciones2@deportivocali.com.co

2. Incluir el nombre completo, documento de identificación, teléfono, correo electrónico, carta autorización en caso de persona menor de edad y una breve explicación del significado del diseño.

3. El día treinta (30) de diciembre se dará a conocer al ganador, quién será seleccionado por el jurado que designe el Deportivo Cali. El jurado estará conformado por el Comité Ejecutivo del Club y el área de comunicaciones y mercadeo.

4. El responsable y encargado de entregar el premio es la Asociación Deportivo Cali.

Premio

El ganador recibirá:

1. Una (1) camiseta de competencia autografiada por jugadores del equipo profesional.

2. Posibilidad de plasmar su diseño, sujeto a modificaciones por parte del Club, en el bus oficial del equipo profesional y dejar su signo distintivo en él.

3. Posibilidad de realizar un viaje en el bus oficial del equipo profesional desde la sede campestre hasta el Estadio Deportivo Cali y tener una atención especial en el palco VIP.

Requisitos para participar:

1. Ser residente en la República de Colombia.

2. Ser persona natural.

3. Tener más de 11 años (los menores de edad deberán enviar una carta autorización firmada por su tutor o representante legal autorizando la participación del mismo en la actividad).

4. Estar domiciliado en cualquier municipio de Colombia.

5. El premio se entregará a nombre del participante ganador, que acredite su condición con su documento de identidad y cumpliendo todos los requisitos estipulados en los presentes términos y condiciones.

🖌️ ¡𝐃𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐚 𝐥𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐮𝐬 𝐲 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐭𝐮 𝐡𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚! 🚌



Si eres apasionado por el diseño y eres hincha del glorioso, te invitamos a que plasmes tu creatividad y tu amor en este concurso.👇🏼



🔗 Conoce los términos : https://t.co/wLK6HVTQ32 pic.twitter.com/3voKR553an — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) November 22, 2022

¿Deportivo Cali estaría debiendo dinero a sus jugadores?

Este año, el equipo verdiblanco dio de qué hablar hasta el fin de su participación en la Liga BetPlay II. Según el periodista Hernán Peláez, la dirigencia estaba atrasada con los pagos de los futbolistas, por lo que podrían dar un costado en 2023.

“El Deportivo Cali hace tres meses no paga salarios, quiere decir que todos los jugadores podrían quedar libres si quisieran”, dijo Peláez.

Esto, como era de esperarse, alarmó a todos los seguidores del club, pues no esperaban que el proceso fuera negativo. Al margen de esta versión, decidió salir el presidente de la institución, Luis Fernando Mena. En conversación con Zona Libre de Humo dijo: “Yo no sé cuál es el interés o quién tiene el interés de hacerle tanto daño al Cali. Nosotros tenemos pago hasta el 30 de septiembre, debemos octubre y diez días de noviembre, nosotros no debemos tres meses. De verdad duele, estoy fuera del país y me empieza a llegar esa noticia por todo lado. Es completamente falso”.