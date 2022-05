Liga Betplay: Junior se unió al lote de clasificados para los cuadrangulares

El Tiburón nada bajo aguas tranquilas, tras una buena seguidilla de resultados que lo empiezan a consolidar como candidato a avanzar a octavos de final en la Copa Sudamericana y pelear por un cupo en la final de la Liga Betplay.

Los dirigidos por Juan Cruz Real llegaban con cinco victorias de manera consecutiva antes de recibir a Envigado, rival directo por la clasificación a las finales. En la previa los junioristas eran favoritos, sin embargo, les jugaba en contra la sanción contra el Metropolitano por los disturbios de la semana pasada en el clásico frente a Unión Magdalena.

Acerca de los tres partidos que tendrán que disputar sin público, la respuesta del club es que se trata de una decisión injusta. “Obviamente hay un reglamento y yo no me quiero meter en la profundidad de cosas que por ahí es más para que haya una fundamentación legal, pero no me parece justo, porque los acontecimientos sucedieron en otro estadio”, cuestionó en rueda de prensa.

Aparte de no contar con sus hinchas en las tribunas, Junior decidió dar descanso a varios de sus referentes, entre ellos Miguel Borja y Sebastián Viera, pensando en el partido que tienen a mitad de semana frente a Fluminense en Brasil. “La realidad es que perdimos un día, porque la idea era estar el domingo en la noche en Río. Ahora, el domingo a la noche vamos a estar saliendo”, declaró Cruz Real.

Un puesto en las finales

Confiando en que la idea ya está bastante trabajada, el cuadro rojiblanco salió con una nómina alternativa que, de cualquier modo, no cambiaba el objetivo de ganar para sellar de una vez la clasificación a los cuadrangulares. Al frente estaba Envigado, equipo plagado de jóvenes, pero con buenos resultados en la actual campaña.

Los Naranjas salieron con una actitud agresiva, buscando provocar errores en la zaga juniorista y provocando incomodidad en los primeros minutos del encuentro. El Tiburón no arrancaba, pero encontró la fortuna de abrir el marcador con un poco de suerte.

Antes del primer cuarto de hora, Fabián Sambueza se descolgó por la banda derecha y tiró un centro exigido que se fue cerrando hasta golpear con el palo. Ese rebote cayó en los pies de Fabián Ángel que definió a merced para el 1-0.

De ahí en adelante el Junior tomó más confianza y empezó a crear peligro en el área rival. El segundo de la noche llegó tras una pelota quieta que no lograron rechazar en la defensa antioqueña. Como consecuencia el balón quedó sin dueño en el área chica y llegó el goleador Fernando Uribe para mandarla al fondo de la red y decretar el 2-0 con el que se fueron al descanso.

Pese a tener una diferencia considerable, el cuadro local no le bajó a la intensidad y logró el tercero después de una jugada colectiva ente Uribe y Edwin Velasco, autor del tercero que en principio sería anulado por fuera de juego. El VAR revisó y encontró que todo era legal, ordenando que el 3-0 debía subir al luminoso.

➕ ¡Con suspenso pero igual llega la celebración del Junior que ya golea en Barranquilla! 💥#LALIGAxWIN pic.twitter.com/yILQ54asbP — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 2, 2022

En el tramo final del partido, la tecnología actuó de nuevo para encontrar un penal a favor de los locales. Carmelo Valencia convirtió desde los 11 metros y concretó la goleada con un 4-0 contudente.

Gracias a este triunfo, Junior entró en el selecto grupo de clasificados a los cuadrangulares finales en el que también se encuentra el Deportes Tolima, Millonarios y Atlético Nacional. Aunque Independiente Medellín podría quedar eliminado si no vuelve a ganar en las dos fechas que quedan, es otro que ya tiene pie y medio en las finales.

