Liga Betplay sufre sacudón por victoria de Millonarios ante América: así quedó la tabla de posiciones

Millonarios le cumplió a su hinchada y volvió a ganar luego de tres fechas consecutivas sin hacerlo. El conjunto ‘embajador’ doblegó al América de Cali con un solitario gol de Leonardo Castro (1-0), suficiente para quedarse con los tres puntos en el estadio ‘El Campín’ de Bogotá.

Alberto Gamero le ganó el duelo de técnicos experimentados a César Farías, pero sigue extrañando a varios de los lesionados. Luego del tanto con el que abrió el marcador, Millonarios se replegó en su propio campo y sufrió minutos de nerviosismo mientras se aferraba al resultado.

América movió las piezas y trató de empatar con piernas frescas en ataque, sin embargo, no estuvo efectivo de cara a la puerta de Álvaro Montero.

Con este resultado, los azules escalaron a la tercera posición del campeonato, a la espera del complemento de la fecha que irá hasta el próximo sábado. El elenco vallecaucano, por su parte, quedó tambaleando en la octava posición.

Antes del clásico entre Millonarios y América, Alianza FC había asaltado el Polideportivo Sur con una valiosa victoria frente a Envigado (1-2).

La fecha 5 continuará este jueves con los partidos de Deportivo Pereira vs. Fortaleza, Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto y Patriotas vs. Atlético Nacional

El viernes jugarán Jaguares vs. Águilas Doradas y Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó. El sábado se disputarán los últimos partidos de esta jornada con los duelos de La Equidad vs. Deportes Tolima, Bucaramanga vs. Once Caldas e Independiente Medellín vs. Santa Fe.

Millonarios toma un aire

El gran beneficiado hasta ahora es Millonarios, que pasó de estar fuera del grupo de los ocho a meter presión en la parte alta de la tabla con 8 puntos de 15 posibles.

El más contento con la victoria fue Gamero, que, tras el pitazo final, agradeció al cielo y felicitó a sus dirigidos por enfrentar la presión que tenían encima al acumular tres fechas sin conocer la victoria.

“Hay momentos en el fútbol en el que tienes algo en el ‘bolsillo’ y tienes que defender ese gol, no creo que uno por querer ir a buscar otro gol, el rival no te va a atacar. Se ataca con laterales que van al fondo, con extremos, pero con un marcador de 1-0, ya en lo que se ve de América, teníamos que defendernos mejor. No fue que Millonarios le regaló la cancha o el balón”, explicó el estratega samario.

La necesidad de volver a ganar fue la principal motivación para plantear un partido cerrado e igualado de principio a fin. “Ganamos el partido, se terminó sufriendo, pero nos terminamos defendiendo bien, porque yo creo que ellos, (jugadas) claras no tuvieron. Nos volvemos a ubicar mejor en la tabla, y para que le suba a esa autoestima al equipo, para que sigan compitiendo de la manera en la que Millonarios lo tiene que hacer”, agregó.

En el otro bando, la situación no es tan tranquila. Farías sigue sin convencer con su juego y en la hinchada sacaron a colación la salida de Lucas González, quien venía mostrando pistas positivas de su proceso a largo plazo.

Millonarios vs América de Cali - fecha 5 - Liga BetPlay | Foto: Colprensa.

“Hay aspectos del juego que debemos mejorar. Para venir a jugar a la altura tenemos que estar muy bien físicamente y jugar contra el rival que es considerado por muchos como el mejor del fútbol colombiano, es alentador, pero nos queda el amargo sabor de que se nos fue con solo un gol”, señaló el venezolano.