Millonarios cuadró caja con América; con polémico gol se acomodó en la tabla de posiciones de Liga Betplay 2024-I

Dos de los equipos más ‘grandes’ de Colombia no decepcionaron este miércoles en el inicio de la fecha 5 en la Liga Betplay 2024-I. Millonarios en busca de hacer respetar su localía y el América buscando afianzar el proceso que empezó hace poco , dieron un juego de muchas emociones a los asistentes al estadio El Campín.

Millonarios vs América de Cali - fecha 5 - Liga BetPlay | Foto: Colprensa.

Entre la alegría de los azules por haberse quedado con el triunfo 1-0, la polémica apareció luego de que se evidenciara un posible fuera de lugar en la jugada donde Leonardo Castro marcó. Ante la mirada ante de las repeticiones, el trazado de las líneas no dejaba ver manera clara si el atacante estaba en zona lícita.

“Ese dedito a veces se mueve para cuadrar lo q conviene dependiendo de … y por si acaso no puedes trazar una linea abajo cuando lo que está en fuera de juego es la mitad del cuerpo, de la cintura para arriba. Me da pena pero el gol de Castro es fuera de juego!”, sumó a su malestar.

Y es que esa no fue la única acción que pudo haber cambiado el resultado. A favor del América también se produjo una jugada que terminó en gol de los rojos, pero que por una supuesta salida del balón del campo, fue anulada para mantener a esa altura el resultado 0-0.

El VAR Central, especialista en analizar este tipo de jugadas dictó sobre la acción: “En el segundo pique es donde más me queda claro que la pelota si abandonó el terreno de juego por completo. El asistente Yair Padilla esperó a que finalizara la acción, no estaba muy seguro y prefirió no jugársela sino dejar que el VAR lo respaldara”.