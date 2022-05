Liga Betplay: una fecha para el final y dos cupos disponibles a cuadrangulares

Alianza Petrolera y Once Caldas decretaron el final de una jornada 19 marcada por el escándalo del partido que debían jugar Jaguares e Independiente Medellín en Montería. Dimayor decretó que todos los compromisos de la Liga Betplay debían disputarse sin excepción, a pesar de la delicada situación de orden público en varias ciudades del país.

La fecha empezó el pasado jueves en Santa Marta, donde Equidad, uno de los aspirantes a clasificar a los cuadrangulares, apenas logró sacar un punto frente a Unión Magdalena, empate que le sirvió para quedarse con el octavo lugar y depender de sí mismo el próximo fin de semana.

El viernes Atlético Nacional igualó a un gol con Pereira perdiendo toda posibilidad de luchar por el liderato en la tabla de posiciones. Carlos Ramírez adelantó a los matecañas en el arranque del juego, pero Jarlan Barrera apareció en la segunda parte para poner el empate definitivo en el compromiso.

El sábado traía varios juegos importantes para el ingreso a los ocho. Patriotas le empató en el último instante a Bucaramanga (1-1), Santa Fe sacó un punto de su visita al Deportivo Cali (1-1) y Pasto le propinó un duro golpe al América de Cali en el Estadio Libertad (3-1).

Más tarde ese mismo día vino la derrota por W del Medellín en un Estadio Jaraguay custodiado por la Policía y el Ejército Nacional. Jaguares salió al campo para los actos protocolarios, sin embargo, no había rival y el partido se dio por terminado luego del pitazo inicial con un marcador de 3-0 que subirá al registro una vez se dé a conocer la resolución de la División Mayor.

El juego no se llevó a cabo por una negativa del DIM producto de una falta de garantías - Foto: Screenshot: @WinSportsTV

El domingo continuó la acción con una inesperada derrota de Junior frente a Cortuluá en calidad de visitante (1-0). Más tarde, Envigado venció por la mínima diferencia a Águilas Doradas y se instaló oficialmente entre los clasificados a la próxima fase del campeonato local.

Terminada la tarde, Millonarios abrió las puertas del Campín para recibir al Deportes Tolima en un duelo directo por la punta de la Liga Betplay. Ambos equipos tuvieron ocasiones claras, pero ninguno logró romper la resistencia de su rival para llevarse los tres puntos. Al final pactaron un empate sin goles que deja a los pijaos como líderes gracias a la diferencia de gol.

Por último, Alianza Petrolera y Once Caldas jugaban por entrar a los ocho en un partido que también llegó a estar en duda por la situación de orden público. El blanco de Manizales decidió viajar a Barrancabermeja y allí dio casi por sentenciada su eliminación a menos que suceda un milagro en la última jornada.

Alianza ganó 2-0, no obstante, todavía no está clasificado, pues en el noveno lugar se encuentra Santa Fe con 26 e idéntica diferencia de gol (+3). Si los petroleros no logran vencer a Millonarios en la fecha 20 y los cardenales le ganan a Once Caldas en el Palogrande, estarían en grave riesgo de quedar por fuera de los cuadrangulares.

Equidad se ubica octavo con 27 unidades y tiene un complicado juego de local ante Nacional que le da esperanzas tanto a los santafereños como al Atlético Bucaramanga y Once Caldas, los otros dos opcionados a un cupo en las finales.

Tabla de posiciones - Liga Betplay (Fecha 19)

Deportes Tolima (Clasificado) - 39 puntos (15 DG) Millonarios (Clasificado) - 39 puntos (11 DG) Atlético Nacional (Clasificado) - 36 puntos (12 DG) Junior (Clasificado) - 32 (11 DG) Independiente Medellín (Clasificado) 31 (8 DG) Envigado (Clasificado) - 30 puntos (1 DG) Alianza Petrolera - 29 puntos (3 DG) La Equidad - 27 puntos (4 DG) Santa Fe - 26 puntos (3 DG) Bucaramanga - 26 puntos (-1 DG) Once Caldas - 25 puntos (0 DG) Jaguares - 24 puntos (-5 DG)* Águilas Doradas - 24 puntos (-9 DG) Deportivo Pereira - 23 puntos (-2 DG) Pasto - 22 puntos (-3 DG) América de Cali - 20 puntos (-6 DG) Cortuluá - 19 puntos (-6 DG) Patriotas - 18 puntos (-7 DG) Deportivo Cali - 18 puntos (-7 DG) Unión Magdalena - 11 puntos (-19 DG).

*Con la victoria por W sobre Medellín.