Linda Caicedo brilla y se lleva las miradas en el Mundial de Qatar; apareció junto a Pelé

El Mundial de Qatar se ha robado las miradas del mundo entero con el desarrollo de su primera semana. Las 32 selecciones ya tuvieron sus respectivos debuts, dejando gratas sensaciones y grandes decepciones. Equipos como Brasil, Francia, Inglaterra y España han sido hasta el momento los de mejor nivel, mientras que Argentina y Alemania los equipos de traspiés.

Ahora bien, más allá de lo ocurrido en cada escenario de Qatar, los millones de fanáticos que se encuentran en Oriente Medio, han podido disfrutar de otras actividades ajenas al fútbol. Por ejemplo, los visitantes han podido apreciar un mural de colores, ubicado en el Museo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en la ciudad de Doha, que narra la historia de este deporte.

Allí, Colombia brilla por la figura de la futbolista Linda Caicedo, figura con la Tricolor en el pasado Mundial Femenino celebrado en India. Dándole un beso al premio como mejor jugadora de la Copa América, la delantera está junto a otras colegas de Brasil, Marta Vieira da Silva y Débora Cristiane de Oliveira, además de la jugadora de Argentina Yamila Rodríguez.

En otros estantes se puede observar la figura del astro brasileño Pelé, quien levantó la Copa Mundo en tres ocasiones en la historia con su selección. El más recordado fue el del Mundial de 1970.

⚽️ #QATAR2022 | JULIO QUIÑONES

Nuestro enviado especial está en Qatar recorriendo el espacio @CONMEBOL y nos muestra el mural donde aparece la jugadora de @BocaJrsOficial @YamiiRoddriguez #Misiones 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/4w7gHMCLjQ — Primera Edición (@primeraedicionw) November 21, 2022

Linda y un llamado certero

La capitana y goleadora de la Tricolor no se conforma, quiere ‘comerse al mundo’ y romper con estereotipos sobre la mujer. La influencia de la jugadora ha ido más allá de las canchas, pues tiene como objetivo traspasar fronteras y cambiar vidas. Así por lo menos lo dio a conocer en el pódcast ¿Hacia dónde vamos?, donde exaltó la labor, no solo suya, sino también de sus compañeras en la Selección.

“Desde pequeña soñé con estar en lo alto, siento que no he logrado todos los sueños y metas, pero es gratificante ver el apoyo de la gente, este ha sido un año impresionante que me ha hecho crecer como futbolista y también como persona”, dijo de entrada la futbolista del Deportivo Cali.

En cuanto al fútbol femenino, Linda aseguró que este “va en un crecimiento importantísimo, siento yo que este año ha sido de gloria, no solo para mí, sino para todas mis compañeras. Esperamos que con este año vean aún más la importancia que tiene la mujer en Colombia, el carácter y las ganas que le ponemos a la vida para salir adelante”.

Finalmente, Linda adjudicó gran parte de sus crecimiento como profesional al Deportivo Cali, equipo con el que ha quedado campeón en Colombia. “A mí el fútbol me ha hecho crecer mucho en valores, a aprender a ganar, pero también a perder; con mi llegada al Deportivo Cali aprendí por ejemplo a ser persona, antes que ser futbolista, algo que tengo en claro para mi vida”, concluyó.

¿Seguirá en Deportivo Cali?

La delantera de la Selección Colombia ha traspasado fronteras con sus mágicas actuaciones dentro del terreno de juego, aquellas que hoy por hoy la tienen a un paso de jugar en uno de los mejores clubes del planeta.

A su brillante actuación en el Mundial Femenino Sub-17 de India se sumaron los años anteriores en los que clubes como el FC Barcelona alucinaron con su fútbol poniendo su mira para ficharla.

Así por lo menos lo confirmó Joan Laporta, presidente del cuadro culé, quien confirmó en rueda de prensa ofrecida en Colombia su deseo de tener a la futbolista colombiana en sus filas. “La verdad es que hace tiempo nos gusta Linda Caicedo”, dijo Laporta sin escatimar.

“Hace tres años la seguimos, es una jugadora muy joven, pero que es muy buena. Nosotros la tenemos en nuestro objetivo. El fútbol femenino está creciendo y se está consolidando con fuerza, nosotros en Barcelona hemos dedicado para que el fútbol femenino sea una referencia”, agregó el dirigente.