Lionel Messi en Inter de Miami: esta millonada costará la entrada para ver su debut

El mundo entero conoció este miércoles, 7 de junio, la decisión final de Lionel Messi sobre su futuro. Fue el mismo jugador quien en una entrevista otorgada a Mundo Deportivo y Sport, dijo que su próximo destino sería la MLS, más específicamente el Inter de Miami.

Desde hace varios días se sabía que su estadía en Europa estaba complicada, aun cuando Barcelona, el equipo de sus amores, podría rescatarlo tras dos años en el PSG. Entre las ofertas que parecían ser más tentadoras estaban la de Arabia Saudita y Estados Unidos, sin embargo, en su anunció aseguró que el trato no se daba por dinero.

Tras el revuelo mediático que generó conocer la noticia, otros interrogantes empiezan a surgir luego de saberse para dónde irá, entre los más importantes está: ¿cuándo será su debut?, ¿qué día se le verá por primera vez con la camiseta del Inter Miami?, ¿su nuevo equipo qué contrataciones hará?, y para los más afortunados, el interrogante de: ¿cuánto costará ir a su debut?, está latente.

DRV PNK Stadium, casa del Inter de Miami y ahora también del astro argentino, Lionel Messi. - Foto: Inter Miami FC

En principio se supo que el primer juego de Messi en su nuevo club sería el próximo 21 de julio, dado que solo hasta el próximo 5 de julio es que se abre el mercado de transferencias en la MLS. Así las cosas, aun cuando ya se supo que llegará allí, la oficialización junto a los papeleos que son requeridos entrarán en vigencia en el séptimo mes del año.

La Leagues Cup ante el Cruz Azul del día 21 de julio parece indicar que sería la fecha elegida, dado que Inter juega como local ante su gente. Otras de las posibles fechas son las del 8 de julio contra el DC United y el 15 de julio contra el Saint Louis City, sin embargo, en ambas el nuevo equipo de Messi es visitante, dificultando que su primer salida sea fuera de Lockhart.

Sabiendo ya cuál podría ser el día de estreno de la ‘Pulga’ en Miami, es que las plataformas de venta de entradas para dicho juego se han llenado de posibles comprados. Los primeros en averiguar el costo de la boleta quedaron estupefactos, pues se encontraron que el impacto Messi llevó a que el valor llegara a ser hasta de 9.000 dólares, más de 37.957.500 en pesos colombianos.

El exfutbolista inglés hace parte de la cúpula de directivos que encabezan el Inter de Miami. - Foto: Getty Images

Para quienes no tengan esta cantidad, la plataforma ‘Vivid Seats’ también publicó que el valor mínimo del juego ante los mexicanos sería de 400 dólares, unos 1.687.200. En cuanto a los juegos de visitante, donde puede también estarse dando alguna participación de la nueva joya de la MLS, hay entradas entre 95 y 250 dólares.

Así anunció su llegada a Miami

“Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino”, señaló.

Lionel Messi en medio de la entrevista realizada por Mundo Deportivo y Sport. - Foto: Tomado del video oficial de la entrevista publicada por Sports - Fotograma 2:40

Leo confesó que su ilusión era volver al Barcelona, pero nunca avanzó la negociación. “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”, dijo.

En su charla, Messi reveló que la idea era volver al Barcelona y, si no se daba, el plan B siempre fue salir de Europa. “Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia”, insistió.