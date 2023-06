“Está destrozado, sufriendo”: revelaron falsas promesas del Barcelona a Lionel Messi que dañaron su regreso

Los amantes del fútbol mundial estaban expectantes desde hace varias semanas por el futuro de Lionel Messi, mucho se habló de su posible vuelta al Barcelona, club de sus amores, la partida al igual que varios jugadores de la élite a Arabia Saudita. Finalmente, quien ganó la puja por el ‘10′ fue el Inter de Miami de los Estados Unidos.

De alguna manera se puede marcar dicha noticia como sorpresa, dado que entre los candidatos parecía ser el que menos posibilidades tenía. Durante la mañana de este miércoles, 7 de junio, fue el mismo Messi quien oficializó su partida a la MLS: “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, pero decidimos continuar el camino”.

El impacto de la noticia retumbó en varios sectores, claramente en los aficionados de Barcelona recayó porque se cerró la vuelta de su máximo ídolo en la historia. Parte de las razones para que el ‘último baile’ de Messi no se diera en el Camp Nou, la reveló un amigo cercano de la ‘Pulga’ que echó toda el agua sucia a los directivos.

Lionel Messi en medio de la entrevista realizada por Mundo Deportivo y Sport. - Foto: Tomado del video oficial de la entrevista publicada por Sports - Fotograma 2:40

En su cuenta de Instagram el amigo de Messi, Alessandro, escribió varios mensajes donde describió todo: “Anímicamente, Leo está otra vez destrozado. El Barcelona lleva dos meses prometiendo a él y Antonella que era posible que volviera a Barcelona y que todo estaría arreglado en el mes de mayo, y NO SUCEDIÓ”.

“Querían hacerlo quedar mal diciendo que si él no volvió, era porqué era su decisión no volver y NO ES VERDAD”, agregó tildando de mentiroso al club culé.

Además, sumó a las falsas promesas del equipo español al padre de Messi, a quien también habrían hecho ver mal: “La semana pasada empezaron a decir que dependía de Leo la vuelta a Barcelona, que era su decisión y el Barcelona sabe que NO es así. Incluso trataron de culpa a Jorge Messi, su padre, diciendo que él lo estaba forzando a irse a Arabia Saudita. Mentiras”.

Amigo de Messi contó por qué se frustró su vuelta al Barcelona. - Foto: @juegosimple__

Sobre si en verdad hubo deseo del Barcelona para quedarse con Messi, el amigo personal del jugador explicó: “La realidad es que el Barcelona prometió hacer una oferta que nunca llegó, prometieron algo que no cumplieron y no puede cumplir”.

"TUVE OFERTAS DE OTROS CLUBES EUROPEOS", Leo contó que tuvo llamados de otros equipos, pero su idea fija era Barcelona.



Messi en @diariosport y @mundodeportivo pic.twitter.com/CNXK355Htd — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2023

“La sensación es de engaño y de desconfianza, que jugaron con los sentimientos de nosotros otra vez”, señaló.

Messi en su anunció también habló de lo cansado que se sentía por la relación con el Barcelona, situación que reafirmo Alessandro al decir: “Al igual que hace dos años prometieron y no cumplieron, hoy se tiene esa sensación. El desgaste ya es muy grande, no vale la pena estirarlo más, para qué estirar una situación sin sentido”.

Lionel Messi tuvo todo el deseo de regresar al Barcelona pero el club no hizo nada para ello. - Foto: @juegosimple__

Con una notoria rabia en su relato, el compañero de personal de Messi anhelo que para el Barcelona nada de esto saliera costoso en un futuro: “Un club tan grande como el Barca no puede comportarse de esta manera, ojalá la vida nunca les cobre todo lo que Leo está sufriendo”.

“El único jugador que merecía despedirse de la manera más bonita del club que ama, fue el único en irse de la manera más triste posible”, afirmó.

"CON EL PRESIDENTE LAPORTA HABLÓ MUY POCO ESTOS AÑOS", Lionel Messi se refirió a la relación con el mandamás del Barcelona y con Xavi.



Vía Mundo Deportivo y Sport pic.twitter.com/C817P2URPi — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2023

Entre los mensajes más sentidos de todo su escrito, hubo uno que dejó ver la impotencia de todos los cercanos a Messi: “El único que no tuvo una despedida grande. El mejor de la historia lo echaron por la puerta de atrás”.

“Él (Messi) hizo muchos sacrificios que al final, no sirvieron para nada. No es problema de dinero, es de confianza. No prometas algo que NO PUEDES CUMPLIR y menos, al mejor de todos los tiempos”, finalizó.