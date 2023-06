“Se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en el Barcelona, estaba cansado”: Messi tras anunciar su llegada al Inter de Miami

Lionel Messi dio a conocer oficialmente y desde su propia casa, el equipo en el que jugará la próxima temporada, pero también reveló detalles claves del porqué tomó la decisión de ir al fútbol norteamericano.

El argentino comentó al respecto al deseo de querer volver al Barcelona. “Sí, la verdad que sí, que obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera.”

Así mismo, agregó “Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso.”

Messi ha tomado la decisión de partir hacia Estados Unidos. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Messi estaba cansado en Barcelona

Lionel Messi mencionó que estaba cansado por las acusaciones de las que fue objeto mientras estuvo en Barcelona. “Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. Y bueno, la vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer.” Y confesó que tenía miedo de que volviera a ocurrir la misma situación que vivió cuando llegó al PSG, “tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel.”

Messi se despidió el pasado domingo del París Saint-Germain - Foto: DeFodi Images via Getty Images

El astro argentino quiere estar más con su familia y así lo hizo saber. “Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba.”

Finalmente, el nuevo jugador aseguró que su principal razón por la cual no aceptó ir de nuevo al Barcelona, “Tuve el mes, ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”.

Lionel Messi jugando con Argentina en Miami el pasado mes de septiembre. - Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Lionel Messi nuevo jugador del Inter Miami

La espera terminó para Lionel Messi, que, según reporta prensa internacional de todos los rincones del mundo, ha tomado la decisión de rechazar las propuestas del Al-Hilal y Barcelona para lanzarse en una nueva travesía por Estados Unidos.

Fabrizio Romano, famoso periodista experto en fichajes, confirmó este miércoles que Messi ha aceptado la oferta del Inter Miami y viajará en las próximas horas para dejar todo firmado, hacer revisión médica y ser presentado como el fichaje más importante en la historia de la Major League Soccer.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

“Lionel Messi al Inter Miami, ¡allá vamos! La decisión está tomada y será anunciada por Leo en las próximas horas”, escribió el comunicador italiano, seguido en cuestión de minutos por el argentino Gastón Edul, famoso por las entrevistas que le hizo al 10 para la televisión de su país durante el Mundial de Qatar 2022.