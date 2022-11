¿Lionel Messi podría abandonar el PSG? El DT del equipo francés dejó abierta la posibilidad

Actualmente el futbolista Lionel Messi se encuentra en Catar enfocado en el Mundial de Fútbol, en el que busca darle a Argentina en el tercer campeonato del mundo de su historia y ganar el primer en su carrera deportiva. Y aunque el jugador solo tenga cabeza en este momento para su selección, en Francia se ha comenzado a dudar de su continuidad en su equipo, el Paris Saint Germain.

En las últimas horas, el diario español Marca habló con Christophe Galtier, director técnico del PSG, quien se refirió a la temporada de Lionel Messi tanto en el equipo francés como en la selección de Argentina. Sin embargo, sorprendió a todos al afirmar que no cerraba la posibilidad de que el argentino se marchara del equipo de París.

“Hay muchos parámetros. Lo primero son sus ganas. ¿Quiere él continuar en el PSG? ¿Está feliz aquí? Lo primero que hay que saber si él quiere continuar”, dijo el entrenador de 56 años al medio de comunicación español, sembrando una gran duda por los deseos de Messi de continuar jugando en la liga francesa.

Y agregó que “todo este tipo de decisiones se toman entre el jugador y Luis Campos”, refiriéndose a que el argentino debe hablar directamente con el director deportivo del Paris Saint Germain para saber qué sucederá con el jugador el próximo año.

Las palabras del entrenador pusieron en duda la felicidad y la continuidad de Messi en el PSG y revivieron las esperanzas y las posibilidades de que el futbolista argentino regrese al Barcelona, equipo en el que debutó y se convirtió en ídolo mundial. Más ahora que el entrenador del equipo catalán es Xavi Hernández, excompañero y gran amigo del capitán de la Selección Argentina.

El entrenador francés puso el caso de Kylian Mbappé, quien rechazó al Real Madrid porque se encontraba feliz en el equipo de París. Y argumentó que en el momento que la estrella de la selección de Francia no se siente contento en el equipo, seguramente buscará otra opción para continuar su carrera deportiva.

“Le falta liderazgo”: la fulminante crítica contra Lionel Messi por parte de ídolo brasileño

El pasado miércoles, la selección Argentina de Lionel Messi sufrió una de las derrotas más dolorosas en los mundiales de fútbol. La albiceleste, además de perder un invicto de 36 partidos, empezó con pie izquierdo el Mundial de Qatar y dejó muchas dudas para soñar con la clasificación a la ronda de octavos de final.

No solo los propios argentinos criticaron el nivel del jugador en la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, sino que uno de los referentes de la historia del fútbol brasileño, como lo es Zico, no se guardó nada a la hora de hablar sobre el argentino. En una entrevista con Lance, el exjugador, quien compartió cancha con Maradona, cuestionó la actitud de Messi dentro del terreno de juego por la adversidad.

“Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale. En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi, ¿o no?”, aseguró.

Y agregó en su picante comentario: “Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tenés que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados”.