Lionel Messi sorprende a la selección Argentina y al fútbol mundial al hablar de su retiro; “dejaré de jugar”

“ En el momento en el que sienta que no estoy para rendir, que ya no disfruto, no estoy ayudando a mis compañeros, dejaré de jugar , pero siempre uno debe intentar cuidarse, comer bien, descansar, de hacer trabajo preventivo y con los años cada vez más”, manifestó Messi sin tapujos.

Más palabras de Messi

Su llegada a Barcelona. “ Para mí fue difícil cuando llegué a Barcelona. Era un niño y tenía que adaptarme a nuevos amigos, nuevo país, nueva ciudad, nueva gente, nuevo colegio . Me costó mucho al principio, pero pensaba que estaba haciendo lo que yo quería, jugar al fútbol, en un gran equipo como el Barcelona y eso me hizo poder seguir adelante, era impresionante y lo disfrutaba muchísimo. Siempre me han tratado muy bien en Barcelona, les estoy agradecido”.

Su rol después de dejar el fútbol. “No pensé todavía que voy a hacer cuando me retire, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol. A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad es que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo”.