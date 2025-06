El técnico de la albiceleste aseguró que dará oportunidad a aquellos que no han sumado los minutos suficientes en el proceso clasificatorio.

Y es que Argentina ya tiene la clasificación en el bolsillo , por lo que puede darse el lujo de cambiar cosas en el once titular.

“Han sucedido estas cosas (las bajas) en un momento que se puede aceptar, porque no estamos necesitados de puntos. Es una oportunidad y una puerta abierta para otros jugadores , que puedan jugar y demostrar”, agregó.

Lo que más sorprende de sus palabras es que haya dejado en duda la presencia de Messi en el once inicial. Bajo las órdenes de Scaloni, el astro rosarino solo ha arrancado en el banco cuatro veces y en todas ellas ingresó al segundo tiempo.

Pero ahora es diferente porque no tienen la necesidad del resultado y el ‘10′ debe viajar a Estados Unidos para el partido inaugural del Mundial de Clubes: Argentina vs. Colombia es el 10 de junio, mientras que Inter Miami vs. Al-Ahly se jugará cuatro días después en el Hard Rock Stadium.